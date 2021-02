Kameratest: Sony A7SIII

Der Vorgängerin A7SII fehlte im Vergleich zum neuen Modell ein sehr wichtiges Detail: die 10-Bit-Videoaufnahme. Das hat Sony bei der jüngsten Version »behoben«, aber gleich auch noch etliche weitere Features eingebaut. Und so präsentiert sich die A7SIII in 10 Bit, 4:2:2 und 4K — und das in allen Framerates.

Kombiniert mit einer sehr hohen Lichtempfindlichkeit, kann die neue Filmerkamera also sehr gut allein stehen — aber sie ist eben auch gut im Zusammenspiel mit der FX6 (Kameratest) kombinierbar. Das beleuchtet dieser Praxistest.

Seite 1: Einleitung

Seite 2: Eckdaten

Seite 3: Praxis

Seite 4: Fazit