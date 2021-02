Vizrt mit Infos zu Newsroom, XR und Production Control

Vizrt liefert mehr Details zu den drei Modulen Newsroom, Extended Reality und Production Control. Sie sind Teil der neuen Flexible Access Lösung.

Mit Flexible Access kündigte Vizrt fünf neue Lösungen an, die auf monatlicher Basis abgerechnet werden. Das Paket umfasst die Lösungen Newsroom, Extended Reality, Production Control, Media Workflow und Channel Branding. Für drei davon liefert Vizrt nun weitere Infos: Newsroom, Extended Reality und Production Control im Überblick.

Vizrt Newsroom

Vizrt Newsroom ist vollständig in alle wichtigen Newsroom-Computersysteme (NRCS) integriert und möchte die Komplexität des fortschrittlichen visuellen Storytellings beseitigen. Mit Vizrt Newsroom können Journalisten die benötigten Tools skalieren und an das Volumen des erforderlichen Outputs anpassen und jede Art von Inhalten für jede Art von Sendung, Programm oder Plattform produzieren. Content-Produktionsteams können alles erstellen, von datengesteuerten Wahlgrafiken und Eilmeldungen bis hin zu Social-Media-Aggregationen, und sie können jede beliebige Kombination von Ausgabeanforderungen neu veröffentlichen und anpassen.

Der Zugriff auf Vizrt Newsroom erfolgt über browserbasierte Oberflächen, so dass Journalisten Beiträge vom Sendezentrum, von unterwegs oder sogar von zu Hause aus planen, erstellen und bearbeiten können. Durch die Kombination eines bewährten Newsroom-Workflows mit fortschrittlichen Metagrafiken und einem hochmodernen, aber einfach zu bedienenden, vorlagenbasierten System kann ein einzelner Journalist ein Ein-Mann-Produktionsteam sein, mit Zugriff auf Videos, Standbilder, Karten und Grafiken und den Werkzeugen, um daraus die Schlagzeilen des Augenblicks zu machen.

Vorgefertigte Grafiken, Proxy-Vorschau und die Möglichkeit, an wachsenden Dateien zu arbeiten, ermöglichen das Erzählen von Eilmeldungen, während sie sich entwickeln. Jedes Video oder jede Geschichte lässt sich umgestalten und dieselben Geschichten – mit benutzerdefinierten Grafiken und Branding – an jedes Ausgabeziel im Online-Bereich liefern.

Vizrt bietet Newsroom in den Varianten Essential, Premium und Ultimate an. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Anzahl möglicher Nutzer.

Vizrt Extended Reality (XR)

Vizrt Extended Reality bietet flexiblen Zugang zu erstklassigen Virtual-, Augmented-, Mixed- und Extended-Reality-Grafiken.

Nachrichten und Sport sind komplex und schnelllebig, und um ein Publikum mit sinkender Aufmerksamkeitsspanne zu fesseln, müssen sie auf ansprechende und informative Weise visualisiert werden. Vizrt XR bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sendeanstalten die Visualisierung ihrer Geschichten erweitern können, um sie besser zu erzählen. Video- oder virtuelle Studiowände und -böden sowie das Spielfeld und die Tribünen in Sportarenen oder anderen Außenumgebungen werden zu leeren Leinwänden, die eine Interaktion zwischen Moderatoren und Grafikobjekten in Skalen von fein detailliert bis gigantisch ermöglichen.

Zu den Elementen von Vizrt Extended Reality gehören:

Vizrt XR Set

Die Augmented Reality (AR), das virtuelle Set und die Videowall-Tools werden für eine Vielzahl von Innen- und Außenproduktionen verwendet und arbeiten innerhalb eines Workflows, so dass es einfach ist, das Seherlebnis zu verbessern. Das Studio oder jeder andere Ort kann in wenigen Minuten von einer Show zur nächsten umgestellt werden, was die Kosten erheblich senkt und die Produktion beschleunigt, um mehr Inhalte und Mehrwert für die Sender zu generieren.

Vizrt XR Venue

Modernste Kameraverfolgung und KI-Keying-Technologie garantieren hyperreale, präzise Grafiken und werten das Spiel auf – so können Broadcaster die Sportberichterstattung mit minimalem Aufwand verbessern. Die bildbasierte Technologie liefert atemberaubende Ergebnisse mit schlanken Setups und einem vollständig nachgelagerten Produktionsworkflow, ohne die Produktion zu beeinträchtigen – das spart gleichzeitig Kosten und Ressourcen.

Vizrt XR Playbook

Virtuelle Ansichten, 3D-Kameraflüge und zahllose Analysetools ermöglichen es dem Moderator, das jeweilige Spiel interaktiv im Studio aufzuschlüsseln, Erkenntnisse auf einem Touchscreen zu liefern oder sogar virtuell direkt in das Geschehen auf dem Spielfeld einzufügen.

Vizrt Production Control

Vizrt Production Control stellt den Regieraum mit einem hochflexiblen und dynamischen Arbeitsprinzip neu vor, so dass Inhalte überall, zu jeder Zeit und von jedem gemacht werden können. Die Suite besteht aus den Elementen Live Production / Graphics / Automation Solution.

Vizrt Production Control kann vor Ort mit kommerzieller Standard-Hardware oder virtualisiert in Cloud-Umgebungen eingesetzt werden. Kunden können aus drei Optionen für die Produktionssteuerung wählen, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Produzenten können beispielsweise ganze Programme mit einer einzigen Lösung verwalten. Die erweiterte Vizrt-Grafikerstellung und -Steuerung ist für jene gedacht, die moderne Echtzeit-3D-Grafiken und datengesteuerte Elemente benötigen.

Vizrt betont, dass Production Control Automation Produktionen effizienter macht, Fehler reduziert und alle Produktionssysteme remote steuert. Produzenten können dieselben Assets und Vorlagen an mehreren Produktionsstandorten verwenden, um konsistentere Ergebnisse zu erzielen, während sie sich auf die Produktion von ansprechenden Inhalten konzentrieren können. Das Einrichten und Vorbereiten von Shows dauert nur wenige Minuten, was die Effizienz und den Einsatz von Ressourcen weiter verbessert, so Vizrt. Der Hersteller bietet Production Control in den Varianten Essential, Premium und Ultimate an.