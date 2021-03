Sonnet: Single-Slot Thunderbolt 3-Kartenlesegerät für SxS Pro X

Der kompakte Card Reader unterstützt maximale Lesegeschwindigkeiten von allen SxS-Medien und bietet busgespeisten Betrieb.

Mit dem SxS Pro X Thunderbolt 3 Single-Slot-Kartenleser ergänzt Sonnet seine Card Reader Produktfamilie. Das robuste Gerät verfügt über eine 40Gbps Thunderbolt 3-Schnittstelle und wird über das am Computer angeschlossene Kabel mit Strom versorgt. SxS Pro X ist die neueste Version der SxS-Speicherkarten, die Sony als Onboard-Aufnahmemedium entwickelt hat und die in vielen digitalen Profivideokameras und Camcordern von Sony und Arri verwendet werden – daher können Profis den schnellen Kartenleser vielseitig einsetzen.

Die Funktionsweise

Der SxS Pro X Thunderbolt 3 Single-Slot-Kartenleser nimmt Material von allen SxS-Medien mit jeweils maximal unterstützter Geschwindigkeit auf und kann an Mac- und Windows-Computern mit Thunderbolt 3-Port angeschlossen werden. Ein Thunderbolt 3-Kabel wird mitgeliefert. Sonnet hat das Kartenlesegerät im Taschenformat für anspruchsvolle Workflows konzipiert und mit einem robusten Aluminiumgehäuse versehen. So ist es auch unterwegs gut geschützt und lässt sich einfach transportieren, beispielsweise in einer Computertasche oder einem Rucksack.

SxS Pro X-Karten verfügen über eine optimierte Schnittstelle (PCIe 3.0). Dadurch konnte die Lese-Geschwindigkeit deutlich gesteigert werden und beträgt nun nahezu das Dreifache der Karten der letzten Generation (PCIe 2.0). Damit Anwender von dieser Leistungsverbesserung profitieren, benötigen sie ein Lesegerät mit der neuen Schnittstelle, wie den Sonnet SxS Pro X Thunderbolt 3 Single-Slot Kartenleser. Das kompakte Gerät liefert maximale SxS Pro X-Ingest-Geschwindigkeiten von bis zu 1.250 MB/s – was die Ingest-Zeiten im Vergleich zu älteren Modellen um mehr als die Hälfte reduziert. Außerdem unterstützt das neue Tool von Sonnet alle SxS-Karten der vorherigen Generation mit der jeweils maximalen Nenngeschwindigkeit. Das Sonnet-Kartenlesegerät kann auch XQD– und SD-Speicherkarten einlesen, wenn es mit einem XQD- und SD-Kartenadapter verwendet wird.

Mit einer Breite von 2,8 Zoll, einer Länge von 4,1 Zoll und einer Höhe von 0,8 Zoll ist das Modell von Sonnet der aktuell kleinste verfügbare SxS Pro X Kartenleser. Zusätzlich zum 0,5 Meter langen Thunderbolt 3-Kabel liefert Sonnet auch einen Halteclip, der ein versehentliches Abziehen des Kabels vom Lesegerät verhindert. Der Clip gleitet über ein Ende des Kabels und sichert durch Drehen einer Schraube den Stecker. Ist das Kabel nicht eingesteckt, bleibt der Clip durch die spezielle Befestigung am Kabel und geht nicht verloren.

Preise und Verfügbarkeit

Der Sonnet SxS Pro X Thunderbolt 3 Single-Slot Card Reader ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 318 Euro erhältlich.