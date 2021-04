Neuer 4K-Mischer von Sony: XVS-G1

Als neuen, kompakten Live-Mischer speziell für Einsteiger beschreibt Sony den XVS-G1.

Der Videomischer XVS-G1 von Sony wurde laut Hersteller auf einer neuen Plattform entwickelt.

Er ist aus Sicht von Sony für Live-Produktions-Anforderungen wie Sport, Nachrichten oder Unterhaltungs-programme ausgelegt und eignet sich für kleine bis mittelgroße Studios, Ü-Wagen oder mobile Produktionseinheiten. Mit seinen zahlreichen Optionen soll der Mischer vielseitig für unterschiedliche Produktionsumgebungen nutzbar sein.

Norbert Paquet, Head of Live Production Solutions bei Sony Professional Europe, erklärt: »Die Mischer von Sony sind seit langem für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bekannt. Der neue XVS-G1, der ganz in dieser Tradition steht, verfügt über ein besonders kompaktes, modular ausgelegtes Format sowie über zukunftsweisende Features wie etwa einen Clip Player, HDR-Konvertierung und HDR-Fähigkeit, um nur einige zu nennen.«

Als charakteristisches Merkmal des Live-Mischers nennt Sony eine Hybridstruktur, bestehend aus Zentraleinheit (CPU), Grafikprozessor (GPU) und einem FPGA. Diese Kombination soll für höchste Leistung und Zuverlässigkeit sorgen. Die FPGA-Hardware erlaubt Echtzeitverarbeitung bei hoher Auflösung in 4K und HDR mit extrem niedriger Latenz.

Der Mischer enthält einen Clip Player, 3D-DVE, zusätzliche Still Logo Keys und einen neuen Multiviewer. Es stehen 16 Keyer zur Verfügung, jeder mit einem eigenen 2,5-D-Resizer. Diese Keyer können in diversen Konfigurationen über eine bis vier M/E-Banks verteilt und angewendet werden. Ein zusätzlicher Clip Transition Keyer steht in jeder M/E zur Verfügung.

Das optionale GPU-Pack bringt einen file-basierten Clip Player mit, vierkanalig in HD und zweikanalig in 4K. Clips mit einem Volumen von bis zu 60 min Laufzeit können gespeichert werden. Dabei werden MOV oder MP4 als Container-Formate unterstützt. Das Ein- und Ausspielen von Clips kann menügesteuert von und auf einen PC oder ein Tablet erfolgen.

Die Bedienerführung basiert auf einer neu entworfenen web-basierten Applikation. Der schnelle Zugriff auf die jeweils gewünschte Option soll durch eine Menüstruktur innerhalb weniger Ebenen erreicht werden — für einen optimalen Workflow unter Live-Bedingungen, erklärt Sony. Drahtlose Steuerung des Mischers via WLAN und PC oder Tablet ist möglich.

Vier Bedien-Panels aus der ICP-X7000-Serie von Sony können im Zusammenspiel mit dem XVS-G1 genutzt werden. Bei diesen Panels wurden laut Hersteller zahlreiche Features aus der XVS-Mischer-Palette von Sony übernommen.

Der XVS-G1 soll ab Sommer 2021 in Europa verfügbar werden.