Neue DJI-Drohne Air 2S

Die Kameradrohne DJI Air 2S verbindet einen 1-Zoll-Sensor für 20-MP-Fotos und 5,4-K-Videos mit neuen Flugmöglichkeiten.

DJI betont, dass die neue, handliche Kameradrohne Air 2S eine Allzweck-Lösung sei, die robuste Flugleistung, hochmoderne Kamera-Upgrades und vorprogrammierte Tools für die Aufzeichnung biete.

»Viele kreative Menschen erinnern sich daran, wie es sich anfühlte, zum ersten Mal eine Drohne zu fliegen. Das gleiche Gefühl des Staunens und der Inspiration durch neue Möglichkeiten wird aufkommen, wenn man zum ersten Mal die unvergleichliche Mischung aus beeindruckender Flugleistung und atemberaubender Bildqualität der DJI Air 2S erlebt«, schwelgt Ferdinand Wolf, Creative Director von DJI Europe über die neueste Flugdrohne des Herstellers.

Die DJI Air 2S ist demnach die erste Drohne in ihrer Größenklasse, die mit einem 1-Zoll-Sensor Fotos mit 20 Megapixel und Videos in 5,4 K aufzeichnet. Diese Qualität war bisher nur in größeren, weniger agilen Drohnen verfügbar.

Die DJI Air 2S bietet eine Flugzeit von bis zu 31 Minuten und Hindernissensoren in vier Richtungen. Die Sicherheitssysteme der Drohne sollen warnen, wenn sie sich Hindernissen nähert. Das integrierte Autopilotsystem APAS 4.0 soll nahtloses und autonomes Ausweichen vor Hindernissen veranlassen. O3, DJIs dritte Generation von OcuSync, ist nun auch in dieser handlichen, faltbaren Drohne verfügbar.

Der aktualisierte FocusTrack-Modus umfasst eine Reihe vorprogrammierter Einstellungen wie Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 und Point of Interest 3.0, die den Fokus, die Steuerung und die Bewegung von professionellen Kameraleuten auf einfache Weise nachahmen, so der Hersteller.

Der neue 1-Zoll-Sensor ermöglicht es, Fotos mit 20 MP und Videos mit 5,4K/30fps oder 4K/60fps und 150 MBit/s aufzunehmen. Der 1-Zoll-Sensor ist deutlich größer als der Sensor der ursprünglichen Mavic Air 2 und bietet eine größere Pixelgröße von 2,4 μm, wodurch mehr Informationen und Details für bessere Fotos und Videos erfasst werden.

Mit dem digitalen Zoom kann man Nahaufnahmen des Motivs erzeugen, ohne die Drohne näher heran zu bewegen: 4fach-Zoom bei 4K/30fps, 6fach-Zoom bei 2,7K/30fps, 4fach-Zoom bei 2,7K/60fps, 6-fach-Zoom bei 1080p/60fps und 8-fach-Zoom bei 1080p/30fps. Darüber hinaus wurden 8 GB interner Speicher hinzugefügt. Man kann zwischen den Video-Codecs H264 und H265 wählen, je nach den Vorlieben für die gewünschten Bilddetails und vorhandener Speicherkapazität, erläutert DJI. Auch gibt es die Auswahl zwischen den Video Farbprofilen Normal (8 Bit), D-Log (10 Bit) oder HLG (10 Bit).

Zusätzlich zu den Standard-Foto-Optionen wie Timed Photo, Belichtungsreihe (AEB) und Panorama zeichnet der SmartPhoto-Modus der DJI Air 2S Fotos mit 20 MP, intelligenter Szenenanalyse und mithilfe von Deep Learning auf, um automatisch die besten drei Optionen auszuwählen und das optisch ansprechendste Bild zu erstellen. Dabei kommen auch HDR, Hyperlight und Szenenerkennung zum Einsatz. Bei HDR werden mehrere Bildervariationen zu einem einzigen dynamischen Bild zusammengeführt, während Hyperlight für Szenarien mit schlechten Lichtverhältnissen entwickelt wurde. Die Szenenerkennung kann mehrere allgemeine Umgebungsparameter identifizieren und Kameraeinstellungen so anpassen, dass beeindruckende und unvergessliche Fotos entstehen.

Vorprogrammierte Modi für professionelles Filmmaterial

Die DJI Air 2S verfügt über voreingestellte Flugrouten und Aufnahmemöglichkeiten. Die Optionen umfassen:

MasterShots : Professionelle Luftaufnahmen waren noch nie einfacher. MasterShots erstellt automatisch eine Flugbahn für die Drohne, wählt aus drei verschiedenen Aufnahmemodi aus, darunter Nah-, Landschafts- und Portrait-Aufnahmen, und führt die Aufnahmen komplett autonom durch. Man kann aus zahlreichen Vorlagen auswählen, und die DJI Fly App generiert ein einzigartiges Video, das mit der Welt geteilt werden kann.

FocusTrack : Man kann sich vollständig auf die Aufnahme konzentrieren, während DJI Air 2S die harte Arbeit erledigt. Einfach ein Motiv auswählen, indem man auf dem Mobilgerät ein Rechteck darum zieht, und dann einen der folgenden Modi auswählen: Point of Interest 3.0, welches das Motiv automatisch umkreist; ActiveTrack 4.0, zur nahtlosen Verfolgung des Motivs; oder Spotlight 2.0, bei dem Piloten die Drohne frei steuern können und das Motiv konstant in der Mitte des Bildes gehalten wird.

: Die QuickShot-Aufnahmemodi umfassen „Dronie“, „Rocket“, „Kreisen“, „Helix“, „Boomerang“ und „Asteroid“. Hyperlapse: Mit Hyperlapse kann man aus der Luft sehen, wie eine Krümmung von Raum und Zeit in einer Auflösung von bis zu 4K aussieht. Videos, die in einer Auflösung von 4K und niedriger aufgenommen wurden, können dank digitaler Stabilisierung von einem weicheren filmischen Endergebnis profitieren.

Sicheres Fliegen

Die DJI Air 2S verwendet vier hochwertige Antennen und die neueste Version der von DJI entwickelten OcuSync-Übertragungstechnologie O3, um auch in Gebieten mit einer hohen Anzahl von Störsignalen eine stabile Übertragung in einer Entfernung von bis zu 8 km zu liefern. Die verbesserten Hindernissensoren vorne, hinten, unten und oben verfügen über eine Zoomtechnologie, mit der Objekte aus größerer Entfernung schneller erkannt werden können, betont DJI.

Die DJI Air 2S verwendet APAS 4.0 (Advanced Pilot Assistance System), mit der die Drohne autonom und nahtlos um, unter und über Hindernissen manövrieren kann. Während des Fliegens mit normaler Geschwindigkeit bietet das neue, verbesserte APAS 4.0 ein größeres Sichtfeld im Vergleich zu früheren Versionen, um Hindernisse zu erkennen. Wenn Piloten mit höheren Geschwindigkeiten fliegen, neigt sich der Winkel der Drohne weiter nach vorne, und die neu hinzugefügten Hindernissensoren, die nach oben gerichtet sind, spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Hinderniserkennung. Weitere Standard-Sicherheitsfunktionen der DJI Air 2S sind eine verbesserte Rückkehr-Funktion, mit der eine Drohne wieder an ihren Startpunkt gebracht werden kann, wenn sie den Kontakt zur Fernsteuerung verliert oder einen kritisch niedrigen Akkustand erreicht, sowie das GEO 2.0 Geofencing-System, das Piloten über Luftraumbeschränkungen informiert und ihnen hilft, sensible Bereiche wie Flughäfen zu meiden. Die DJI Air 2S verwendet die neueste Version der DJI Fly App, die eine Fülle von Informationen und Tutorials enthält, um neue Piloten schnell in die Luft zu bringen.

Preise und Verfügbarkeit

Die DJI Air 2S ist ab sofort erhältlich. Die Standard Combo kostet zwischen 999 und 1049 EUR (abhängig von MwSt.) und beinhaltet die Drohne, die Fernsteuerung, einen Akku sowie alle Kabel und Teile, die zum Fliegen benötigt werden. Die Fly More Combo kostet zwischen 1299 und 1349 EUR (abhängig von MwSt.) und beinhaltet alles aus der Standard Combo. Zusätzlich gibt es zwei Akkus, also zusammen drei Akkus, ND-Filter, eine Ladestation und eine Umhängetasche.

