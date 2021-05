EVS: neuer Cloud-Service XtraMotion

Nach erfolgreichen, gemeinsam mit Fox Sports realisierten Tests, bietet EVS jetzt einen neuen On-Demand-Service an, der Superzeitlupen aus normalem Material rasch generieren kann.

EVS kündigt mit XtraMotion einen cloud-basierten On-Demand-Service an, der künstliche Intelligenz nutzt, um beliebige Videoinhalte in Superzeitlupen-Replays zu verwandeln — und zwar so schnell, dass man den Service als Replay in Live-Produktionen verwenden kann. Dabei erzeugen intelligente Algorithmen aus nahezu beliebigem Videomaterial flüssig ablaufende Superzeitlupen-Sequenzen in hoher Darstellungsqualität — auch wenn keine nativen Slomo-Aufnahmen vorliegen.

XtraMotion wurde also entwickelt, um Superzeitlupen-Passagen auf effiziente und kostengünstige Weise durch intelligente Bildinterpolation zu erzeugen. Broadcaster können damit neue, spektakuläre Bildeindrücke erreichen.

Native Superzeitlupen-Quellen — also Quellen, die mit 120 fps oder mehr aufgenommen wurden — sind zwar gut für das Storytelling, können aber nicht in jeder Umgebung eingesetzt werden. In der Regel sind die meisten Point-of-View-Kameras nicht in der Lage, Superzeitlupenvideo zu produzieren. Außerdem stellt die gesamte Kette der Superzeitlupenaufnahme einen wesentlichen Kostenfaktor für die Infrastruktur dar. Produktionsfirmen müssen daher sorgfältig auswählen, wo Kameras mit hoher Bildrate verwendet werden können — wenn das überhaupt möglich ist.

XtraMotion ermöglicht es aber, auch in solchen Produktionen ansprechende Superzeitlupenaufnahmen zu verwenden, für die gar keine oder keine passenden Kamerawinkel mit hohen Bildraten zur Verfügung stehen.

XtraMotion generiert solche Passagen on-demand, indem einfach das verfügbare Material in die Cloud transferiert und dort basierend auf fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmen in Superzeitlupen umgerechnet wird. Die verwendeten Algorithmen wurden von einem EVS-Expertenteam entwickelt. Der XtraMotion-Prozess kann jedes Produktionsformat von 1080i bis UHD/HDR und jede ursprüngliche Framerate hochrechnen. Ein 60-fps-Originalvideo kann in ein sehr flüssiges Video mit 180 fps hochgerechnet werden. Wenn ein natives Video mit 180 fps zur Verfügung steht, kann man es in ein 540-fps-Video umwandeln. Das Ganze kann bei Live-Produktionen verwendet werden, um Slomo-Replays zu zeigen, aber es funktioniert natürlich auch in der Postproduktion oder mit archiviertem Material.

Christophe Messa, Produktmanager bei EVS sagt: »Der Hauptantrieb hinter XtraMotion ist ganz einfach: Wir wollen großartig aussehende Superzeitlupenbilder innerhalb kurzer Time-to-Air-Zeit generieren und dabei reibungslose Abläufe bieten.«

Fox Sports konnte XtraMotion schon beim Super Bowl im vergangenen Jahr testen. Dabei wurden bestimmte Clips mit Standard-Bildrate in Superzeitlupen hochkonvertiert. Das sah so gut aus und kam so gut an, dass dieses Verfahren auch bei weiteren Produktionen verwendet wurde.

Unter anderem bei der MLB World Series (Baseball) im November 2020, sowie regelmäßig bei Live-Übertragungen der NFL, des NCAA College Basketball und bei Nascar-Autorennen.

Das Ende dieser erfolgreichen Testphase markiert nun den offiziellen Start von XtraMotion. Fox Sports verriet, dass der Service nun ein integraler Bestandteil seiner Produktionen sei.

»Storytelling steht bei Fox Sports immer an erster Stelle, und die Anwendung des XtraMotion-Effekts auf unsere wachsende Anzahl von Spezial-Kameras hilft uns wirklich, unseren Produktionen den zusätzlichen visuellen Wow-Faktor zu verleihen,« erklärt Mike Davies, SVP Field and Technical Management and Operations von Fox Sports. »XtraMotion von EVS hat seit den ersten Tests während des letztjährigen Super Bowls so viel Potenzial gezeigt, dass es folgerichtig erscheint, dies nun in Zukunft bei mehr unserer Produktionen einzusetzen.«

Kevin Callahan, Director of Technical Operations von Fox Sports ergänzt: »Die Superzeitlupen-Sequenzen, die von den In-Car-Kameras beim Daytona 500 in diesem Jahr erstellt wurden, konnten besser und plastischer darstellen, wie gut die Piloten fahren und gaben uns ein echtes Gefühl dafür, wie steil die Schräglage wirklich ist!«

Christophe Messa von EVS: »Fox Sports hat vom Start weg an XtraMotion geglaubt und wir haben jede unserer Interaktionen mit deren erfahrenem Team bei Live-Events genutzt, um unsere Lösung zu verbessern. Wir sind nun sehr stolz darauf, dass Fox XtraMotion regelmäßig in seinen Produktionen einsetzt.«

Kevin Callahan, Director of Technical Operations, Fox Sports, fügt hinzu: »Die Tatsache, dass XtraMotion ein cloud-basierter Service ist, bedeutet, dass wir ihn einsetzen können, wann und wo immer wir wollen — und wir den Bedarf exakt so skalieren können, wie wir es bei den jeweiligen Produktionen benötigen.«