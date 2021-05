Lynx: Neues GreenMachine-Modell Callisto+ für Dual-3G

Das ergänzende GreenMachine-Modell Callisto+ von Lynx wird zunächst mit neuer Software für Zweikanal-3G-SDI-Up/Down/Cross-Konvertierung angeboten.

Lynx Technik, Anbieter von modularen Signalverarbeitungs-Interfaces, kündigt mit Callisto+ seine alternative, preisgünstigere Hardware innerhalb der GreenMachine-Familie an.

Callisto+ ist Dual-3G-fähig und ergänzt die bestehende GreenMachine-Titan-Hardware (4K-fähig) mit dem gleichen Funktionsumfang und der prinzipiell gleichen Leistung. Callisto+ bietet Anwendern somit eine kostengünstigere und einsteigerfreundliche Signalverarbeitungslösung, wenn 4K nicht notwendig oder gewünscht ist.

Eine der einzigartigen Eigenschaften der GreenMachine-Plattform ist, dass die Anwender Lizenzen für zukünftige Konfigurationen erwerben können, ohne neue Hardware kaufen zu müssen. Außerdem können nicht lizenzierte Konfigurationen zum Testen und zum Nachweis des Systemkonzepts eingesetzt werden, zeigen aber Wasserzeichen an den Ausgängen — eine »Try before you buy«-Möglichkeit. Diese Anpassungsfähigkeit und Individualisierung sind das wirklich einzigartige und flexible Herzstück des GreenMachine-Konzepts. Anwender haben die Gewissheit, dass ihre Hardware-Investition jetzt und auch in Zukunft sicher ist.

Die GreenMachine auf Hardware-Basis von Callisto+ (Modell: GM 6825) beinhaltet ein Eingangs-/Ausgangs-Routing, eine Audio-Kreuzschiene zum Embedden/De-Embedden von SDI-Audio zu und von Quellen und Zielen, mit Unterstützung für analoges Audio, diskretes oder eingebettetes AES und MADI. Ein Dolby-E-Decoder und ein vollständiges Metadaten-Management-Tool sind ebenfalls Bestandteil. HDMI-Ein- und Ausgänge sind vorhanden, und Glasfaserschnittstellen für 3G-HD-SDI und Gigabit-Ethernet-LAN-Steuerung sind mit optionalen SFPs verfügbar. Die Hardware bietet außerdem ein integriertes Farbdisplay und ein Bedienfeld für die Live-Bildüberwachung, Audiometer und Statusanzeigen. Außerdem ist eine vollständige Fernsteuerung über die GreenGUI-Software möglich

Up/Down/Cross Conversion Konfiguration

Die erste für Callisto+ verfügbare Signalverarbeitungskonfiguration nennt Lynx GMC-2CUPXD. Das ist ein Zweikanal-3G-SDI-Up/Down/Cross-Konverter in Broadcast-Qualität, der zwischen SD-, HD- und 3G-Videoformaten konvertieren kann. Zusätzlich zu seinen Konvertierungsfähigkeiten gilt GMC-2CUPXD als voll ausgestattet, da er auch einen Frame-Synchronisierer, einen 3G-Scaler, einen De-Interlacer mit bewegungsadaptiver Filterung, eingebettetes Metadaten-Management, Farbkorrektur für Gain-, Lift- und Gamma-Anpassung sowie verschiedene Videoanpassungsfunktionen enthält.