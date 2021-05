Chrosziel: Cage für Canon C70

Chrosziel hat einen maßgeschneiderten Cage für die C70 von Canon entwickelt.

Ein Teil des Appeals von Kameras wie der C70 von Canon beruht darauf, dass sie hochwertige Bildqualität und zumindest in Teilbereichen auch professionelle Cine-Features mitbringen (C70-Kameratest) — bei einem kompakten Body.

Die C70 etwa wandert eindeutig zwischen den Welten: In etlichen Aspekten ist sie eine Videokamera der C-Serie, in anderen Aspekten eine DSLM. Entsprechend wird man diese Kamera auch in beiden Anwendungsbereichen und allen Zwischenschattierungen nutzen.

Will man die C70 aber mit mehr Kamerazubehör bestücken und sie eher in Richtung Cine-Einsatz trimmen und riggen, dann stößt man eben doch an Grenzen — einfach durch ihre Bauform und Baugröße.

Abhilfe bietet aber Chrosziel und hat für die C70 einen maßgeschneiderten Cage entwickelt. Der ist mit einem Netto-Listenpreis von 495 Euro nicht ganz billig, erweitert aber die Möglichkeiten, Zubehör an der C70 zu montieren, um ein Vielfaches. Der Cage lässt die wichtigsten Bedienfunktionen frei, ist aber mit einer Vielzahl von Montagegewinden in 3/8- und 1/4-Zoll bestückt.

Monitore, Fieldrecorder, Festplatten, weiteres mechanisches Zubehör wie Leichtstützen, Griffe oder Henkel können fest an dem robusten Cage montiert werden. Der Cage erlaubt die Nutzung im Querformat, aber auch im Hochformat.

Durch die klare und eindeutig fixierte Position der Kamera im Cage kann der Hersteller auch die Sensorebene auf dem Cage klar markieren: der Cage ist rechts und links mit entsprechenden Markierungen versehen.

Zusammenfassung: