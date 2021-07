just:in mac Version 5.0 mit NDI und Avid DNxHD/DNxHR

ToolsOnAir gibt die sofortige Verfügbarkeit der neuen Version 5.0 seiner macOS-basierten Client-Server Ingest Lösung just:in mac bekannt.

just:in mac ist eine macOS-basierte Client-Server-Ingest-Lösung zur Aufnahme von SDI-, HDMI-, NDI-, Multikamera- und MAZ-Quellen mit branchenüblichen Codecs und Containern unter Verwendung von Crash, Batch (VTR), Gang oder Scheduled Aufnahmemodi. Bei der Entwicklung der neuen Version 5.0 von just:in mac konzentrierte sich der Hersteller ToolsOnAir insbesondere auf die unmittelbaren Funktionswünsche der Kunden und auf aktuelle Marktanforderungen.

Neue Funktionen

just:in mac bietet viele professionelle Standardfunktionen, darunter zeitgleiche Mehrkanalaufnahme auf unterschiedliche Speicherdestinationen in verschiedenen Codecs und Container Kombinationen, flexible Metadateneingabe und Speicherung von XML-Sidecar Dateien sowie Growing File Support für die gängigen NLEs.

In der neuen Version hat der Hersteller nun die Liste an qualifizierten Eingangsquellen um NDI erweitert, die Unterstützung von Avid DNxHD/HR Codecs (im MXF OP1a Container) hinzugefügt und die volle Kompatibilität mit macOS Catalina (10.15.x) und macOS Big Sur (11.x) auf Intel Prozessoren gewährleistet. Die native Apple-Silicon-Unterstützung soll mit einem zeitnahen Update folgen, sobald alle benötigten Komponenten von Drittanbietern für Apple-Silicon-basierte Computer zur Verfügung stehen.

Mit dem neuesten just:in mac v.5.0 Release hat ToolsOnAir somit die Grundlage für aktuelle und zukünftige Apple Hard- und Softwareversionen geschaffen und das Bekenntnis zur Apple-Plattform bekräftigt. Zusammen mit der High-End Ingest Appliance just:in linux v.5.0 bietet ToolsOnAir professionelle Ingest-Lösungen sowohl für den budgetbewussten als auch den High-End Bereich an.

»Die aktuellen Marktanforderungen verlangen Ingest-Lösungen, die sowohl mit den neuen IP-basierten als auch mit den traditionellen SDI Workflows kompatibel sind und das jeweilige Leistungs-/ Budgetspektrum optimal im Auge behalten« – erläutert Christian Schabasser, Produktmanager Ingest Solutions bei ToolsOnAir.

Hardware-/Softwarelösungen mit Technologie-Partnern

Mit just:in linux bietet ToolsOnAir bereits eine High-End Ingest-Lösung an, die Software und Hardware in einer schlüsselfertigen Appliance Lösung vereint. Analog dazu konnten die just:in mac Kunden bislang in Kombination mit dem xMac mini Server Hardware Chassis von Sonnet Technologies ebenfalls eine 1-HE-Lösung in ihre Infrastruktur integrieren.

Passend zur Verfügbarkeit von just:in mac v.5.0 ist nun auch das neue 2 HE Sonnet Duo Modo Expansion System erschienen, das über separate Module verfügt und mit bis zu 16 TB internem SSD Speicher in Kombination mit Sonnets DuoModo xMac Mini Module erweitert werden kann – und somit eine kosteneffiziente und infrastrukturgerechte Lösung darstellt.

Weitere Informationen zu just:in mac Version 5.0 gibt es auf der Website von ToolsOnAir unter folgendem Link: https://www.toolsonair.com/products/ingest/justin/

Für bestehende Kunden steht die neue just:in mac Version 5.0 ab sofort unter diesem Link zum Download bereit. Für Interessierte ist eine kurze Registrierung notwendig, danach erhalten sie eine Freischaltung per E-Mail.