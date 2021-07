Daten-Management-Lösung P5 in Version 7

Die jüngste Version der Archiv- und Daten-Management-Lösung P5 von Archiware bietet unter anderem mehr Features für LTFS-Tapes.

Als echten Meilenstein in der Entwicklung von Archiware P5 schätzt der Hersteller sein nun in Version 7 eingeführtes, brandneues Container-Storage-Format für Backup und Archivierung ein: Diese Container sind »elastisch«, wachsen in der Größe, um Daten nach Bedarf unterzubringen. Außerdem ist das Format effizienter, weil es den Overhead zwischen Quelle und Ziel reduzieren kann.

Der Cloud-Speicher geht mit dem neuen Format weg vom Konzept des virtuellen Tapes: mehrere Volumes werden durch einzelne Storage-Container ersetzt, um auf Festplatten- und Cloud-Speicher zuzugreifen.

Ab P5 Version 7.0 sind keine regelmäßigen Vollsicherungen mehr notwendig. Die Datenmenge, die erneut auf Disk und in der Cloud gesichert werden muss, wird durch das elastische Container-Speicherformat und die intelligente Organisation der Daten deutlich reduziert. Abgelaufene Container werden einfach aus dem Backup entfernt, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Diese fortschrittliche Technologie kann unbegrenzt genutzt werden, was zu schnelleren und effizienteren Backups führt. Vollständige Sicherungen sind nur noch beim Schreiben auf LTO-Tape erforderlich. Dadurch können ganze Tapes recycelt und wiederverwendet werden.

Ein weiteres bahnbrechendes Feature ist der Import von fremden LTFS-Volumes. Dies bringt enorme Vorteile für Anwender, deren Daten auf LTFS-Tapes gespeichert sind. LTFS-Tapes können nun problemlos durchsucht und verwaltet werden, indem sie in P5-Archive in einen Index der Wahl importiert werden. Alle LTFS-Tapes, die von P5 oder LTFS-Software von Drittanbietern geschrieben sind, werden unterstützt. Das Formatieren, Lesen und Schreiben von LTFS-Tapes für den Im- und Export wird auf allen P5-Plattformen, einschließlich Windows und FreeBSD, unterstützt. P5 ist die einzige Datenmanagement-Software, die LTFS für FreeBSD anbietet, so Archiware.

Archiware P5 Version 7.0 ist ab sofort als Upgrade oder als kostenlose, 30-tägige Testversion mit vollem Funktionsumfang auf der Archiware-Website erhältlich.