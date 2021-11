Truman-Show für alle: PowerShot PX

Eine Mini-PTZ-Kamera von Canon, die auch selber Fotos machen kann.

Per Handy oder sprachgesteuert nimmt eine neue, sehr kompakte PTZ-Kamera von Canon Fotos und Videos auf — und auf Wunsch geht das auch vollkommen automatisch. Die Kamera erkennt — wenn man will — bestimmte priorisierte Gesichter, folgt und zoomt den Bildausschnitt entsprechend und macht dann Aufnahmen. Canon beschreibt die PowerShot PX als »intelligente Kamera, die automatisch die schönsten Momente einfängt«. Man kann sie aber auch per Handy selbst aktiv bedienen und sie somit auch für andere Zwecke verwenden, etwa als kabellose Webcam.

Die Kamera verfügt über verschiedene intelligente Funktionen, um automatisch hochwertige Bilder mit 11,7 Megapixeln oder Videos mit 60p in Full-HD aufzunehmen. Sie soll in Kürze in den Handel gehen und zum Endkunden-Listenpreis von rund 470 Euro verfügbar sein.

Die Kamera ist 81,9 mm hoch und annähernd zylindrisch mit einem Durchmesser von 56,4 mm. Sie wiegt rund 170 g (einschließlich Speicherkarte) und ist mit einem optischen 3x-Zoomobjektiv (Brennweite 19 bis 57 mm) bestückt. Sie kann um 340 Grad schwenken, um 20 Grad aus der Horizontalen nach unten und 90 Grad nach oben neigen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm am weitwinkligen Ende des Brennweitenbereichs, bei 30 cm am Tele-Ende.

Die PowerShot PX hat einen fest eingebauten Akku. Der soll für zwei bis fünf Stunden halten, je nach Foto-Aufnahmefrequenz.

Die Kamera speichert die Fotos und Videos auf einer MicroSD-Speicherkarte, kann die Daten aber auch per WLAN oder Bluetooth übertragen — und man kann sie somit laut Hersteller auch als drahtlose Webcam nutzen.

Als Sensor ist ein 1/2,3-Zoll-CMOS-Chip eingebaut, der 12,8 MP Pixel aufweist, von denen 11,7 genutzt werden. Fotos werden entweder in JPEG oder gleichzeitig in Raw und JPEG/HEIF aufgenommen. Videos werden mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 aufgenommen, wahlweise mit 59,94 fps, 29,97 fps, 23,9 B/s in IPB im MP4-Format.

Geladen wird die Kamera per USB-C-Anschluss.

Die Kamera kann auch selbsttätig abdrücken

Die Idee von Canon ist es, die PowerShot PX für Familienfotos oder alltägliche Aufnahmen zu nutzen und dank intelligenter Funktionen damit »die schönsten Momente des Alltags« festzuhalten. Automatische Aufnahmen und eine Prioritätsfunktion sollen dafür sorgen, dass die Mini-Kamera selbstständig erkennt, wann sie den Auslöser betätigen muss.

Die PowerShot PX folgt demnach mit ihrem dreh- und schwenkbaren Objektiv vollkommen automatisch den Personen in der Umgebung und »hält so natürliche Stimmungen und Situationen fest«. Die Sprachsteuerung ermöglicht aber auch das bewusste, vom Besitzer initiierte Aufnehmen von Fotos und Videos.

Per WLAN kann die Kamera mit Mobilgeräten gekoppelt werden. Mit der passenden iOS- oder Android-App für das Smartphone kann man sich ein digitales Sammelalbum der schönsten Aufnahmen anlegen. Außerdem bewertet die App alle Fotos und Videos automatisch danach, wie gut sie gelungen sind. Die besten Aufnahmen lassen sich im Anschluss unkompliziert und schnell auf einen PC übertragen, so Canon.

Die PowerShot PX kann via App auch vom Mobilgerät aus gesteuert werden. So kann man Bilder oder Videos aufnehmen, ohne die Kamera selbst in die Hand nehmen zu müssen. Die automatischen Aufnahmeeinstellungen können damit verändert und angepasst werden. In der App lassen sich zudem gezielt Gesichter auswählen, die bei den Aufnahmen priorisiert werden sollen.

Mithilfe einer PC Webcam Utility App (verfügbar für Windows-Rechner) kann die PowerShot PX auch als Webcam verwendet werden.