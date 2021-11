Hollyland, Videofunke, Cosmo C1

Das Wireless-Video-System Cosmo C1 soll Videosignale bis zu 300 m weit in hoher Qualität übertragen.

Cosmo C1 ist ein Wireless-Video-System, das im Frequenzspektrum von 5,1 bis 5,8 GHz Videosignale mit bis zu 1080p60 über Entfernungen bis 300 m (solange Sichtkontakt besteht) übertragen kann. Ein Set aus einem Sender und einem Empfänger bietet der chinesische Hersteller zum Listen-Endkundenpreis von 915 Euro an.

Dabei nutzt das System laut Hersteller eine neue Übertragungstechnik, die stabilere Verbindungen mit flüssiger Wiedergabe ohne Bildausfälle erreicht. Die neue Videofunke beschreibt Hollyland als System für Echtzeit-Videoüberwachung und einfache Lösung für Streaming und Cloud-Sharing.

Der Hersteller nennt erhöhte Signalstärke und überlegene Entstörungsfähigkeit als Basis für die Leistungsfähigkeit des Cosmo C1 und garantiert »butterweiche Videoübertragung auch in komplexen Umgebungen«. Dabei nutzt Cosmo C1 die UVC-Technologie (USB Video Capture) und bietet dadurch eine ganz einfache Lösung zum Streamen und Teilen von Videos in der Cloud an.

HEVO nennt der Hersteller ein adaptives Frequenzsprungverfahren (AFH), bei dem innerhalb von nur 0,001 Sekunden Sender und Empfänger die Trägerfrequenz wechseln können, wenn es Störungen geben sollte. Außerdem gibt es laut Hollyland auch eine nahtlose Rückübertragungsfunktion. Im Zusammenspiel soll dies für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Übertragungsqualität sorgen.

Egal, ob man den manuellen oder den automatischen Umschaltmodus verwendet: Es soll kein Flackern, keine Störungen oder Schwarzbilder geben.

Laut Hersteller kann man bis zu vier dieser Videoübertragungssysteme gleichzeitig an einem Standort betreiben, ohne die flüssige Videoübertragung zu beeinträchtigen.

Einfache USB-C-Konnektivität

Mit Cosmo C1 benötigt man laut Hersteller nur eine USB-C-Verbindung, um dank der HEVO-Unterstützung für UVC (USB Video Capture) einem Computer volle 1080p60-Videoqualität für direktes Live-Streaming zu ermöglichen. Es sind keine Videoaufnahmegeräte und keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich. Hollyland verspricht: Nur ein einfaches USB-C-Kabel anschließen und es funktioniert sofort!

HEVO: niedrige Latenz und störungsfreie Leistung

Basierend auf dem von Hollyland selbst entwickelten Protokoll verbessert die HEVO-Technologie die Videokodierungseffizienz um 30 %, so der Hersteller. Das in Cosmo C1 integrierte Beschleunigungsmodul erreicht demnach eine extrem niedrige Latenz von nur 40 Millisekunden, unterstützt durch HEVOs schnelles adaptives Frequenzsprungverfahren (AFH) und die nahtlose Rückübertragungstechnologie.

Es sind keine Kompromisse notwendig bei der Bildausgabe und Übertragungslatenz innerhalb eines Bereichs von 300 m Entfernung, solange Sichtverbindung besteht.

Anschlüsse

Cosmo C1 unterstützt HDMI- und SDI-Anschlüsse sowohl an TX- als auch an RX-Einheit sowie einen SDI-Loop-Out an der TX-Einheit. Das System kann damit mit nahezu jeder Kamera, jedem Monitor oder Mischer im professionellen Umfeld zusammenarbeiten.

Darüber hinaus gibt es drei Stromversorgungsoptionen für verschiedene Aufnahmeszenarien: Gleichstromversorgung über ein Netzgerät, Akkuversorgung der N-PF/L-Serie oder die Spannungsversorgung per USB-C-Anschluss. Die rote Batteriewarnung informiert den Anwender, sobald 20 Minuten Betriebsdauer unterschritten werden.

Cosmo C1 gibt es bei Teltec, Mediatec und anderen Anbietern.