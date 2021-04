Core SWX: Akkuplatte für Sony FX6

Für die Sony-Kamera FX6 gibt es zwei neue Akku-Adapterplatten von Core SWX, die mehr Stromoptionen eröffnen.

Die neuen Akku-Adapterplatten von Core SWX sind maßgeschneidert für die Sony-Kamera PXW-FX6 (Kameratest). Die FX6-Plate kann der Nutzer direkt an der Rückseite der Sony PXW-FX6 montieren, und sie trägt dann — je nach Ausführung — Akkus mit Anton/Bauer- oder V-Mount. Beide Akkutypen bietet Core SWX auch selbst an, aber es passen natürlich auch die Akkus anderer Hersteller mit diesen Mounts.

Die Adapterplatte besteht aus gefrästem Aluminium, sie sitzt an der Rückseite der Kamera und wiegt rund 270 g. Befestigt wird sie mit zwei Schrauben an der Oberseite der Kamera. Der Stromanschluss von der Platte zur Kamera erfolgt über ein kurzes Kabel von der Platte zum Gleichstromanschluss der FX6, der rechts unten an der Kamerarückseite sitzt.

Die Adapterplatte kann mit einem Scharnier hochgeklappt werden, so dass man auch weiterhin einen Sony-Akku in den Akkuschacht der FX6 stecken kann — bis zur Größe BP-U100. Zieht man den Akku von der Adapterplatte ab, schaltet die Kamera automatisch nahtlos auf den Sony-Akku um. Dadurch kann man also im laufenden Betrieb die Akkus wechselweise austauschen.

Die FX6-Plate besitzt einen 19,5-V-Output mit einer LED, die vor niedrigem Akku-Ladezustand warnt. Darüber hinaus ist die Platte mit je einem Powertap- und USB-Anschluss ausgestattet, um zusätzliches Kamerazubehör über die Platte betreiben oder laden zu können. Ein weiterer USB-Port an der Rückseite dient zum Aktualisieren der Firmware und sorgt letztlich dafür, dass die Platte auch mit zukünftigen Kamera-Updates der FX6 kompatibel bleibt.

Die FX6-Plate bietet Core SWXin einer V-Mount- oder 3-Stud-Variante an. 3-Stud-Geräte von Core SWX sind mit Anton/Bauer Gold-Mount kompatibel.

Akkus und Adapterplatten von Core SWX werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz von New Media AV über den Fachhandel vertrieben.

