Crosscast: UHD/HDR-Ü-Wagen mit Ross-Mischer

MCI konzipierte und lieferte die Technik für den ersten UHD/HDR-Ü-Wagen von Crosscast. Herzstück ist der Videomischer Ultrix Acuity.

Premiere hatte der UHD/HDR-Ü-Wagen von Crosscast am 27. Februar 2021, wo er für die erfolgreiche RTL-Produktion »Let’s Dance« im Einsatz war (Meldung). Die deutsche Produktion von Seapoint und BBC Studios Germany wurde in Zusammenarbeit mit den MMC Studios Köln umgesetzt und ist die weltweit erste nationale Version des erfolgreichen »Dancing with the Stars«-Formats in UHD.

Erstmalig in Deutschland wurde dabei ein Ultrix Acuity eingesetzt, ein neuer Produktionsmischer von Ross Video.

Crosscast gehört zur MMC Gruppe und ist dort für die Außenübertragungen verantwortlich. Die MMC Gruppe ist europaweit einer der größten Studioanbieter für qualitativ hochwertige Fernseh- und Filmproduktionen, verfügt auf dem hauseigenen Studiogelände von 157.000 qm über 27.000 qm Studiofläche und bietet neben Pre-Production, Production, Live Broadcast und Postproduction ebenso On-Location Services.

Jens Wolf, Geschäftsführer der MMC Gruppe: »Seit Februar haben wir einen eigenen UHD/HDR-Übertragungswagen, so dass wir sowohl in unseren Studios als auch on Location Produktionen aller Art und Größe mit eigenen Ressourcen in diesem neuen TV-Standard umsetzen können.«

Für die steigenden Anforderungen an Flexibilität und Kosteneffizienz von On-Location, Remote und crossmedialen Produktionen baute Crosscast mit Hilfe von Ross Video und MCI in Rekordzeit einen zukunftsweisenden Übertragungswagen. Das Fahrzeug sei wegen seiner technischen Möglichkeiten seiner Zeit voraus und könne als Blaupause zukünftiger Übertragungswagen dienen, so der Betreiber.

Das technische Herz bildet der Produktionsmischer Ultrix Acuity von Ross Video. Das Ultrix Acuity System vereint nicht nur Bildmischer, Routing und Multiviewer in einem Gerät, sondern bietet darüber hinaus auch Audiomixing, Frame-Synchronisation und Audio-Embedder/De-Embedder — das alles in einer vergleichsweise kompakten, platzsparenden All-in-One-Lösung. Aus der Sicht von Ross und MCI hat diese Kombination das Zeug dazu, den Bereich Live-Produktion nachhaltig, wegweisend zu beeinflussen.

Neben der Schaffung eines hoch integrierten, kompakten Geräts, stand demnach die Flexibilität im Fokus der Entwicklung des neuen Ultrix Acuity. Aber auch andere Aspekte spielen eine Rolle: Durch die Verbindung von Bildmischer und Kreuzschiene als Komplettlösung, die latenzfrei über den internen Bus kommuniziert, gehören langwierige Kreuzschienen-Verkabelungen der Vergangenheit an. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch ökonomisch effizient. Das Ultrix-Acuity-Gehäuse nimmt im neuen UHD/HDR-Ü-Wagen von Crosscast, inklusive zweier redundanter Netzteile, gerade mal sieben HE im Rack ein.

Nicolai Gajek, Sales Manager bei MCI: »Speziell in räumlich begrenzten Produktionsumgebungen kommt es darauf an, Geräte zu nutzen, die platzsparend und effektiv sind. Mit der Ultrix Acuity gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie ist bereits heute mit Blick auf zukünftige Produktionsstandards konzipiert und vernetzt gängige Signalformate in einem einzigen Gerät interoperabel miteinander.«

Durch eine flexible Architektur verarbeitet Acuity nativ alle gängigen Signale von Breitband über Glasfaser bis SMPTE, kann diese interoperabel mischen und parallel in HD und UHD ausgeben. Der integrierte Ultrix FR5 verfügt über neun modulare Steckplätze, die je nach Anforderungen mit SDPE, (U)HD-BNC, IP- und SFP-Blades bestückt werden können. Durch das Stecksystem können die Blades innerhalb weniger Minuten einsatzbereit getauscht und die Signal-I/Os des Ultrix Acuity von Ross Video an unterschiedliche Bedingungen angepasst werden.

Im Fokus standen hier vor allem auch Anforderungen zukünftiger Strukturen moderner Rundfunkanstalten. Durch die skalierbaren Eigenschaften des Ultrix Acuity lässt sich Crosscasts neuer UHD/HDR-Ü-Wagen in dezentrale IP-Strukturen einbinden und bietet so erstmals die Möglichkeit, Videosignale zeitgleich an unterschiedliche Empfänger auszugeben — ohne umständliche Verteilstrukturen und zusätzliche übertragungstechnische Umwege.

Kommende Sendungen aus Crosscasts neuem Übertragungswagen stehen jeweils an den kommenden Freitagen um 20:15 an: bis zum Finale der 14. Staffel von »Let’s Dance«, das am 28. Mai 2021 stattfinden soll.

