Panasonic: Kompakter Hybrid-Mischer

Ein neuer, kompakter Live-IP-Mischer ist der AV-HSW10 von Panasonic. Er zielt in Richtung Video-Streaming und Webinare.

Das neue Modell basiert auf dem Vorgängermodell AW-HS50 von Panasonic Connect und es zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse mit 10-Bit-Signalverarbeitung aus. Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit konnten laut Panasonic weiter gesteigert werden. Zusätzliche Funktionen und breitere IP-Kompatibilität nennt Panasonic ebenfalls als Neuerungen. Der AV-HSW10 soll ab dem vierten Quartal 2023 verfügbar werden.

Der kleine Mischer unterstützt die gängigsten Broadcasting-Protokolle und bietet neben SDI und HDMI auch IP-Eingänge und -Ausgänge wie NDI und NDI-HX und SRT. Das alles hat Panasonic in ein kompaktes, mobiles Gehäuse im Notebook-Format gepackt. In Kombination mit IP-fähigen PTZ-Kameras kann so ein einfaches portables IP-basiertes Videoproduktionssystem umgesetzt werden.

Der AV-HSW10 unterstützt auch RTMP für den direkten Upload zu Streaming-Diensten und USB Video Class für die Kompatibilität mit Webkonferenzdiensten.

Der AV-HSW10 unterstützt 10-Bit-Verarbeitung für Video in Broadcast-Qualität. Benutzerfreundliche Tasten an der Haupteinheit, ein praktischer T-Bar und intuitive Bildschirmanzeigen unterstützen für eine einfache, fehlerfreie Bedienung — unerlässlich für die Produktion von Live-Auftritten, so Panasonic Connect. Darüber hinaus ist der AV-HSW10 kompatibel mit dem Panasonic Software Control Panel zur Anzeige von Video und Bildern in Anwendungen sowie zum einfachen, direkten Umschalten von einem PC über ein Netzwerk. So können mehrere Personen gleichzeitig arbeiten, was einen besonders effizienten Betrieb vor Ort ermöglicht.