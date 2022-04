Frame.io und Camera-to-Cloud

Es gibt nun eine native Integration in Baselight-Systeme sowie Camera to Cloud (C2C)-Integrationen mit Filmic Pro, Atomos, Teradek, Viviana Cloud und FDX FilmDataBox.

Neben Frame.io für Creative Cloud (siehe Meldung) gibt es noch weitere Neuheiten für das Reviewtool: So gibt es nun eine neue Frame.io-App für Apple TV 4K; Camera to Cloud (C2C)-Integrationen mit Filmic Pro, Atomos, Teradek, Viviana Cloud und FDX FilmDataBox; eine neue native Integration des Farbkorrektursystems Baselight von FilmLight; und leistungsstarke Sicherheitsfunktionen wie Digital Rights Management und die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Teradek

Der Teradek Serv 4K setzt seine Unterstützung für Camera to Cloud fort und bietet nun die Möglichkeit, automatisch bandbreitenarme, Timecode-genaue 10-Bit-4K-HEVC-Proxys von Original-Kameradateien führender digitaler Kinokameras sofort an Frame.io zu senden.

Das bedeutet, dass man nun 4K-Dateien senden kann, um sofort farbkorrigierte Dailies zu erstellen – es ist nicht mehr nötig, auf Hero-Dailies zu warten und sie gegen Proxys auszutauschen. Dies eröffnet beispiellose Qualität in der Cloud-Zusammenaarbeit

Atomos

Mit der Veröffentlichung von Atomos Shogun Connect und einem Connect-Modul für bestehende Ninja V- und Ninja V+-Geräte kann der C2C-Workflow von Frame.io mit jeder Kamera verwendet werden, die HDMI-Video ausgibt. Dies eröffnet vielen die Möglichkeit zur sofortigen Zusammenarbeit in der Cloud. Filmmaterial ist nach jeder Aufnahme automatisch einsatzbereit, sodass die Nachbearbeitung parallel zur Produktion erfolgen kann.

Filmic Pro

Die größte Schwierigkeit für jene, die mit dem Smartphone arbeiten und mehr als nur einen kurzen Clip oder eine Reihe von Standbildern teilen wollen, war schon immer der Prozess, das Material vom Handy in die Bearbeitungssoftware zu übertragen.

Das wird nun anders. Mit der Aufnahme von Filmic Pro in die Liste der C2C-verbundenen-Apps gibt es neue Möglichkeiten für die Cloud-basierte Zusammenarbeit direkt vom Smartphone aus. Ab sofort kann man Videos, die man mit Filmic Pro aufgenommen hat, über C2C direkt auf Frame.io hochladen und diese Inhalte sofort und von jedem Ort aus mit anderen teilen.

FDX FilmDataBox

Camera to Cloud wird nun auch auf herkömmliche Kameras ausgeweitet. Als eigenständiges Hardware-Software-Gerät ermöglicht es der FDX DITs, eine Kamerakarte oder -festplatte anzuschließen. Die Kameradateien in H.264-, DNxHD, AVC-Intra- und ProRes-Dateien werden dann automatisch gesichert und transkodiert und auf Frame.io hochgeladen, direkt in die Fixed Folder Struktur zur Bearbeitung oder Ansicht.

Viviana Cloud

Die Partnerschaft mit Viviana Cloud erweitert den Camera to Cloud-Workflow auf Tonaufzeichnungsgeräte, die nicht WiFi-fähig sind. So lassen sich die WiFi-Funktionen der Viviana Cloud Box nutzen, um Audiodateien von jedem Tonaufzeichnungsgerät, das eine SD-Karte verwendet, auf Frame.io hochzuladen, was den Workflow für weitere Produktionsteams öffnet.

Und da alle SD-Karten gelesen werden können, ist es sogar möglich, Dateien von gängigen Kameras wie GoPros hochladen.

Baselight von FilmLight

Zusätzlich zu den neuen Camera to Cloud-Partnerschaften kündigt Frame.io auch eine Integration von FilmLights Baselight an. Die nahtlose Integration von Baselight in Frame.io erfordert keine zusätzlichen Erweiterungen oder Plugins zum Download. Sie ermöglicht es, gerenderte Timelines mit Markierungskommentaren auf Frame.io hochzuladen, auswählbare Kommentare für den Up- und Download zu wählen und Notizen innerhalb einer Liste zu filtern, um sich auf neue Notizen von bestimmten Personen zu konzentrieren.

Durch diese Integration schaffen wir ein umfassenderes End-to-End-Ökosystem für Kolorist*innen, Postproduktionshäuser, Agenturen und Unterhaltungsunternehmen, die sich auf Spielfilme, Episodenfernsehen und Premium-Sendungen oder Streaming-Inhalte konzentrieren.

Neue Funktionen für Unternehmen

Die neue Frame.io-App für Apple TV 4K bietet eine vereinfachte Plattform für das Anzeigen von Inhalten in einem größeren, hochwertigeren Format – perfekt für Teams in der Medien- und Unterhaltungsbranche und in Agenturen, um Dailies zu sehen oder endgültige Projekte vor der Veröffentlichung zu prüfen.

Die Inhalte werden in eine sichere Unternehmens-Inbox hochgeladen, die einfach mit wichtigen Stakeholdern geteilt werden kann. So können diese hochauflösende 10-Bit 4K HDR-Inhalte auf Großbildfernsehern ansehen, die mit Apple TV 4K-Geräten verbunden sind. Mit der Apple-Fernbedienung mit Play Queue ist es möglich, jetzt ganz einfach einen ganzen Ordner automatisch abzuspielen oder zwischen Clips zu springen.

Außerdem führt Frame.io leistungsstarke Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit von Inhalten ein: Digital Rights Management (DRM) und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). DRM ist eine mehrfache Verschlüsselungsmethode, die unbefugtes Ansehen und Piraterie verhindert, indem nur verschlüsselte Dateien in der Frame.io Web-App, iPhone-App, Apple TV und Integrationen angezeigt werden können.

Frame.io mit Zwei-Faktor-Authentifizierung

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene zur Überprüfung der Benutzeridentität bei der Anmeldung. Admins für Frame.io Enterprise können 2FA für ein ganzes Konto aktivieren und Teammitglieder können beliebte zeitbasierte, einmalige Authentifizierungs-Apps wie Authy, Google, Microsoft und Okta oder SMS verwenden, um einen Passcode zu erhalten.

Die Kombination aus DRM, 2FA und Watermark ID macht Frame.io zu einem sicheren Cloud-Dienste für hochwertige Vorabversionen von Inhalten, so der Anbieter.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Camera to Cloud ist ab sofort verfügbar und die C2C-Funktionen sind ohne zusätzliche Kosten für Kunden mit einem kostenpflichtigen Frame.io-Konto oder mit Frame.io für Adobe Creative Cloud enthalten.

Die neue Apple TV-App, Filmic Pro, Viviana Cloud Box und FDX C2C-Integrationen sind ab sofort verfügbar und Atomos und Teradek Serv 4K sollen bald verfügbar sein.