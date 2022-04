Grass Valley integriert Epic Games‘ Unreal Engine

Grass Valley und Epic Games wollen Unreal Engine und die Produktions-Plattform AMPP verbinden.

Die Unreal Engine von Epic Games gilt als das weltweit fortschrittlichste Echtzeit-3D-Erstellungstool für fotorealistische Visuals und immersive Erlebnisse. Unreal Engines effizientes Multidisplay-Rendering ermöglicht es, Geschichten auf realistischere Weise zu erzählen. Sie wird nicht nur für die Entwicklung von Spielen, sondern u.a. auch bei Live-Events, für Film und TV, Architektur, Automotive und Simulation eingesetzt.

Grass Valleys Produktionsumgebung Agile Media Processing Platform (AMPP) ist das Herzstück von GV Media Universe, der Kombination von On-Premise- und Cloud-Technologien für Live-Produktionen. CEO Andrew Cross sieht in der nativen Integration des Games Tools umfangreiche neue Möglichkeiten: Nun können Kunden »Unreal Engine nutzen, um virtuelle Sets, Augmented Reality und Grafiken in ihr Storytelling einzubauen, die entweder lokal oder in der Cloud produziert werden. Damit erhalten Medienunternehmen die Flexibilität, die nächste Generation von Produktionen ohne die Grenzen traditioneller Workflows zu produzieren.«