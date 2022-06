Qbics Media und themenzentrierte News

Michael Schüller, Geschäftsführer Qbics Media, über neue Ansätze für themenzentrierte Nachrichten-Workflows und Systeme wie das cloudbasierte Redaktionssystem Dina und das MAM-System Mimir.

Anfang vergangenen Jahres hatte Michael Schüller Qbics Media gegründet. Bei dem Unternehmen stehen die Themen Nachrichten und Storytelling im Fokus, aber auch die Idee, mit guter Beratung und moderner Software redaktionelle Workflows zu optimieren und gemeinsam mit den Kunden neue Wege bei der Produktion von Nachrichten und dem Management von Medieninhalten zu gestalten.







Zentrale Produkte im Angebot der Qbics Media stammen von der Fonn Group aus Norwegen. Im Fokus stehen hier insbesondere Mimir von Mjoll und Dina von 7Mountains.

Die Software Mimir bietet Cloud-basierte Medienverwaltungs- und Produktionstools, die KI-Technologie nutzen. Mimir eignet sich für Medienhäuser und Produktionsunternehmen, die skalierbare und zukunftssichere Lösungen benötigen.

Mimir ist eines der umfangreichsten nativen Cloud-PAM-Tools auf dem Markt, mit engen Integrationen zu den Adobe- und Avid-Plattformen für Redakteure und zum Cloud-Newsroom-Tool Dina für Storyteller und Journalisten.

Das story-zentrierte Newsroom-Tool Dina von 7Mountains ist ebenfalls cloudbasiert und soll insbesondere die Anforderungen an ein modernes Redaktionstool erfüllen. Zudem spricht Dina ganz besonders auch jüngere Nutzer an und berücksichtigt deren Wünsche an moderne Workflows, so Michael Schüller.

Mit Bild TV und dpa konnte Qbics im vergangenen Jahr schon sehr potente Kunden für diese Lösungen gewinnen.

Im Portfolio von Qbics Media befindet sich außerdem die gesamte Produktsuite von Xebris Solutions aus Wien, die ein neuartiges und ebenfalls Web-basiertes System zur Planung von Verkehrsnachrichten im Hörfunk entwickelt haben.