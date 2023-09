DFT: Direktvergleich von 8- und 4K-Scan

Im Rahmen der IBC2023 wird DFT einen Direktvergleich von 4- und 8K-Scans von Filmoriginalen zeigen.

DFT wird bei der IBC2023 die visuelle Qualität von 8K-Inhalten im Vergleich zu 4K-Inhalten von 35-mm-Original-Kameranegativen zeigen. Dabei werden die Scans mit einem Filmscanner des Typs Polar von DFT gescannt. Mit dieser Demonstration will das Unternehmen einen Einblick in die Zukunft von 8K in der Welt des Remasterings eröffnen.

Gleichzeitig zeigt das Unternehmen bei der kommenden IBC auch ein neues Multiformat-Wet-Gate für seinen neuesten Filmscanner, den DFT Polar HQ. Dieses neue Wet-Gate wurde nach denselben bewährten Prinzipien entwickelt, wie das des erfolgreichen Flaggschiffs von DFT, des HDR-Filmscanners Scanity. Damit stehen den Anwendern des Polar HQ dieselben hochwertigen Ergebnisse bei der Arbeit mit schwierigen und beschädigten Filmmaterialien zur Verfügung, so das Unternehmen.

DFT bietet auch ein exklusives IBC2023-Sonderangebot an: Kunden, die einen DFT Polar HQ 8K-Filmscanner erwerben und damit ihre Infrastruktur auf eine moderne Plattform umstellen, können bis zum 31. Dezember 2023 ein beliebiges Arriscan-Gerät im Wert von mindestens 50.000 Euro in Zahlung geben — oder für den alten Scanner ein drei Jahre gültiges Service-Paket erhalten (Pro-Care SLA).

Weitere News

Als Reaktion auf die steigende Beliebtheit des Scannens von Kleinformaten kündigt DFT eine weitere Option für den Scanity HDR an: das Scannen von 9,5 mm Filmmaterial. Aufbauend auf dem Erfolg der 8-mm-Option und unter Verwendung des Scanity 16-plus-Gates kündigt der Hersteller die Auslieferung dieser Funktion für das 4. Quartal an.

Neben der Filmabtastung wird DFT auch seinen beliebten Sondor-Audioscanner Versa vorführen. Der ist in der Lage, Filmton von einer Reihe von Filmtypen und -formaten aufzunehmen. Versa konnte kürzlich die 100. Auslieferung aller OMA-E- und Versa-Produkte feiern.

Im Rahmen der Demonstration eines kompletten End-to-End-Services wird DFT auch die internationalen Filmscan- und Restaurierungsdienstleistungen der Muttergesellschaft Prasad vorstellen und das Produkt InspectionScan von Cube-Tec auf dem DFT-Stand präsentieren.