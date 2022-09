Colorfront Streaming-Lösungen

Colorfront präsentiert die Streaminglösungen Colorfront Streaming Server und Streaming Server Mini.

Colorfront führte in der Vergangenheit eine Reihe von Streaming-Lösungen ein, die zunehmend gefragt sind, weil sie eine niedrige Latenz und eine frame- und farbgenaue Leistung der Colorfront-Systeme bei Remotelösungen über das öffentliche/private Internet erlauben.

Große Studios, OTTs und Postproduktionsfirmen stehen auf der wachsenden Liste zufriedener Kunden, ebenso wie Boutique-Einrichtungen weltweit, darunter Disney, Warner Bros, HBO und Netflix sowie viele weitere.

»Das Beste am Colorfront Streaming Server ist, dass wir mit nativem Farbraum und entsprechender Auflösung arbeiten und trotzdem unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt einbeziehen können«, sagt Alex Bickel, Gründer von Color Collective in New York. »Ich kann in meinem Kino in 4K XYZ, P3 graden, während meine Remote Mitarbeiter gleichzeitig eine originalgetreue HD Rec.709-Darstellung sehen können. Die Möglichkeit, dies mit einer einzigen Box zu tun, ist ein echter Wendepunkt.«

»Live und remote Kollaboration wird bleiben, und wir haben bewiesen, dass sie effizient und auf professionellem Niveau funktioniert und dabei finanziell sehr wettbewerbsfähig ist«, so Bruno Munger, Director of Business Development bei Colorfront. »Als Ergänzung zu diesem überzeugenden Portfolio haben wir auch das Advanced Streaming Gateway und die cloudbasierten Ökosysteme Broker entwickelt, die die Benutzer selbst besitzen und verwalten können, privat und unabhängig von Colorfront. Die Preise für unsere Remote-Systeme richten sich nach der Anwendung, aber potenzielle Kunden werden feststellen, dass sie im Vergleich sehr erschwinglich sind.«

Produkte im Überblick

Colorfront Streaming Server ist eine kompakte 1RU Server-Appliance, die mit der Colorfront Engine ausgestattet ist, um hochmoderne Color Pipelines für SDR/HDR-Material zu liefern. Zu den brandneuen Funktionen gehört die Unterstützung von Mehrkanal-NDI mit webbasierter Mehrbenutzer-Serversteuerung. Der Streaming Server kann gleichzeitig bis zu vier Kanäle von 4K 4:4:4 oder 4:2:0, 256-Bit-AES-verschlüsseltem Video in Referenzqualität, einschließlich Dolby Vision und 3D-Stereo mit hoher Bildrate, sowie bis zu 16 Kanäle von 24-Bit-AAC oder unkomprimiertem PCM-Audio weltweit über das öffentliche Internet streamen.

Streaming Server Mini ist ein reines Software-Produkt für Mac/PC-Workstations, das jetzt auch über eine NDI-Schnittstelle verfügt und es ermöglicht, Material direkt von gängigen NLE-, Compositing- und Color-Grading-Systemen live zu streamen, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Mit dem Streaming Server Mini können Inhalte, die gerade bearbeitet werden, von Systemen wie Adobe Premiere, Avid Media Composer, Apple Final Cut, Blackmagic Resolve, Autodesk Flame und Foundry Nuke an Beteiligte in aller Welt gestreamt werden. Ebenfalls neu ist ein OpenFX-Plug-in, mit dem Digital Artists von Blackmagic DaVinci Resolve in die Cloud streamen können, sowie eine neue Benutzerauthentifizierung für die Serversteuerung. Die Unterstützung von AWS CDI (Cloud Digital Interface) ermöglicht es Anwendern in der Cloud, Amazon EC2 (Elastic Cloud Compute) Instanzen zu verbinden, um von Filmlight Baselight zu streamen.

Der Streaming Server Mini lässt sich leicht auf Host-Workstations mit Aja- oder Blackmagic-Video-E/A installieren und arbeitet in Echtzeit mit UHD/HD/2K-Inhalten, in SDR/HDR, unterstützt Dolby Vision und Mehrkanal-Audio. SRT und 256-Bit-AES-Verschlüsselung sorgen dafür, dass die Inhalte geschützt bleiben.