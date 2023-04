Colorfront: 8K/HDR-Streaming

Colorfront stellt bei seinen Produkten in puncto 8K/HDR-Verarbeitung tiefgreifende Neuigkeiten vor und demonstriert seine Transkoder-, Streaming- und Dailies-Systeme als Gast am AWS-Stand, sowie in einer Hotelsuite abseits des Messegeschehens. Dabei geht es Colorfront darum, zu zeigen und vorzuführen, was das Unternehmen in 8K/HDR-Technologie im Culver Theater von Amazon umgesetzt hat.

Im Mittelpunkt der Präsentation von Colorfront steht das bahnbrechende »Live«-Streaming von 8K-Filmmaterial. Dazu wird der Colorfront Transkoder in AWS ausgeführt, der 8K-Filmmaterial von einer Sony Venice 2 und Red-Raw-Kameras direkt aus dem AWS S3-Cloud-Objektspeicher liest, de-bayert und verarbeitet. 8K-Videos werden an den Colorfront Streaming Player übergeben, der auf einem Mac Mini mit einer HDMI-2.1-Videoverbindung läuft. Die Ergebnisse werden in HDR auf einem 77-Zoll-OLED-Fernseher von LG in 8K angezeigt.

»Mit dieser bahnbrechenden Demonstration von 8K/HDR-Qualität der Superlative zeigen wir, dass die Colorfront-Technologien branchenweit führend sind, wenn es darum geht, Kunden eine leistungsstarke, hochmoderne und kosteneffiziente Leistung zu bieten — sei es beim Mastering der neuesten IMF-Pakete mit Transkoder in der Cloud, bei der Verwendung unserer Dailies-Produkte mit den allerneuesten digitalen Kinokameras oder bei der Nutzung unserer Streaming-Produkte für farbgenaues Live/Remote-Arbeiten über das öffentliche Internet«, so Aron Jaszberenyi, Geschäftsführer von Colorfront.

Der Colorfront Streaming Player ist eine Videoempfangs-Software für die kritische Remote-Applikationen, mit Unterstützung für professionelle Video-I/O-Geräte von AJA und Blackmagic Design. Der Streaming Player wurde erheblich verbessert, mit minimaler Latenz für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Zusätzlich sind zwei Streaming-Server-Produkte erhältlich: die kompakte 1-HE-Streaming-Server-Appliance und der reine Software Colorfront Streaming Server Mini für Mac/PC-Laptops und Workstations. Das Advanced Streaming Gateway und der Stream Manager sorgen für sicheres, vorhersehbares Streaming an mehrere Ziele. Da Streaming in alle Colorfront-Produkte integriert ist, können On-Set Dailies, Transkoder und QC Player alle in 8K streamen, ob lokal oder aus der Cloud.

Colorfront-Streaming-Produkte wurden von mehreren großen Hollywood-Studios auf ihre Sicherheit geprüft und zertifiziert, um Inhalte vor der Veröffentlichung sicher zu streamen, und zwar mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, unternehmensweiter Single-Sign-On (SSO)-Benutzerauthentifizierung mit der Möglichkeit, einzelne Betrachter auszuschließen, sowie forensischem Audio-/Video-Wasserzeichen, sichtbaren Spoilern und Burn-Ins einzelner IP-Adressen und Sitzungs-IDs.

Neben der 8K/HDR-Fähigkeit umfassen die neuesten Erweiterungen: AWS Cloud Digital Interface (CDI)-Eingang für AWS-Cloud-Workflows; NDI-Schnittstelle, die es kreativen Digitalkünstlern ermöglicht, Material direkt von gängigen NLE-, Compositing- und Farbkorrektursystemen live zu streamen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist; integriertes Dolby Vision-Content-Mapping mit 4.0- und 5.1-Metadaten sowie eine Vielzahl neuer Tools für die Verwaltung von Einladungen und die Zuordnung von Benutzern zu Streams.

Colorfront 8K/HDR-Leistung für das Culver Theater von Amazon

Die Streaming-Lösungen von Colorfront werden von freiberuflichen Künstlern und Boutique-Posthäusern bis hin zu großen Hollywood-Studios und OTTs eingesetzt. Der Colorfront Streaming Player wurde kürzlich im Culver Theater von Amazon eingesetzt, dem ersten Theater in den USA, das eine Samsung 8K HDR Micro LED IWA-Wand präsentiert.

»Wir sind begeistert, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, 8K-Kamera-Raw-Dateien direkt von unserer Virtual Private Cloud (VPC) in AWS auf unsere 8K-HDR-Kinoleinwände auszuspielen«, sagte Jonathon Lee, Head of Media Engineering & Innovation bei Amazon Studios. »Dies hat ein neues Paradigma für uns geschaffen und trägt dazu bei, den Kreis mit unserer globalen reinen Cloud-Produktionsumgebung zu schließen. Wir können unsere Sendungen jetzt überall auf der Welt in voller Qualität ausstrahlen.«

Colorfront Transkoder erhält eine neue, schnelle Mac-Studio-Plattform

Erstmals wird Colorfront Transkoder, eine Mastering-, QC- und Deliverables-Lösung des Unternehmens, auf einem Mac-Studio-Desktop mit zwei 32-Zoll-Retina 6K Pro Display XDR-Monitoren gezeigt, die mit dem neuen Second-Head-Analyzer von Colorfront ausgestattet sind. In dieser leistungsstarken, kosteneffizienten Konfiguration optimiert Colorfront Transkoder DCP/IMF-Mastering-Workflows, beschleunigt das Lesen/Schreiben von HEVC H264/H265 und ProRes und bietet eine schnelle Verarbeitung aller neuen Raw-Kameraformate, wie der Arri Alexa 35 4.6K, mit ihrer Arri-Reveal-Clor-Science und Arri-Texturen, sowie Sony Venice 2 8K, Red V-Raptor 8K, Blackmagic Raw und ProRes Raw.

Die neuen Transkoder-Updates bieten auch Unterstützung für Dolby Vision 5.1, wobei der Schwerpunkt auf der Erstellung von Metadaten und Trims für Kino-Ziele sowie auf der Dolby Vision-Validierung liegt. Weitere Funktionen umfassen Dolby L1-Check, Side-by-Side-Split-Ansicht für SDR und HDR sowie zusätzliche Marker für 48-Nit-Checks.

Colorfront hebt eine Vielzahl zusätzlicher Produktivitäts- und Benutzerfreundlichkeitsverbesserungen für Transkoder hervor, wie etwa die Unterstützung der neuesten DCP/IMF-Pakete, JPEG2000 (HTJ2K) mit hohem Durchsatz, das OpenTimelineIO-Austauschformat und API für redaktionelle Schnittinformationen sowie neue Abspielkopfsteuerungen, verbesserte Bildanalyse und HDR-Berichterstattung sowie automatische Erkennung von Austastproblemen.

Auf der Audioseite unterstützt Transkoder Dolby Atmos und verfügt über neue dialoggesteuerte Lautheitsmessungen und PDF-Reporting-Tools, bessere Möglichkeiten zur Bearbeitung einzelner Kanäle in Mehrkanal-Audiospuren sowie Timeline-Bearbeitung und -Verbesserungen.

Zu den weiteren innovativen Neuerungen von Transkoder gehört die automatische Spracherkennung, die es KI ermöglicht, gesprochene Inhalte zu entschlüsseln und den entsprechenden Text zu extrahieren. So können Anwender den Text als Untertitel einblenden oder für andere Zwecke exportieren, was letztlich den Workflow rationalisiert. Für cloud-basierte Workflows bietet Transkoder eine unkomprimierte Videoausgabe mit extrem niedriger Latenz über AWS CDI sowie NDI.

Colorfront On-Set Dailies & Express Dailies erhalten ebenfalls einen Schub: Die On-Set Dailies und Express Dailies von Colorfront wurden beide aktualisiert, um die neuesten digitalen Kameraformate zu unterstützen, einschließlich Arri Alexa 35, Red V-Raptor 8K VV, Sony Venice 2 8.6K und Blackmagic Design 12K Raw, sowie ACES 1.3, das neueste Academy Color Encoding System, einschließlich ACES Metadata Files (AMF).

Die Unterstützung für OpenFX von Drittanbietern wurde erweitert und umfasst nun auch Sapphire VFX-Plug-Ins, die zusammen mit Invizgrain- und LiveGrain-Plug-ins das Hinzufügen von Texturqualitäten zu Inhalten ermöglichen. Außerdem gibt es neue Tools für die Bearbeitung/Retiming von HFR-Clips (High-Frame-Rate), verbessertes Rendering und erweiterte benutzerdefinierte Burn-In-Tools.