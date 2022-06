Colorfront hat sein Dailies/Transcoding-System modernisiert: Colorfront Express Dailies 2022 bietet zusätzliche Funktionen.

Das Ziel von Express Dailies 2022 war es, superschnelle Verarbeitung und innovative Kollaborationstechnologien umzusetzen: für neue Set-to-Post-Workflows — so der Hersteller.

Colorfront Express Dailies 2022 wird auf dem neuen Mac Studio laufen, bestückt mit dem M1 Ultra, einem Prozessor mit 20‑Core-CPU, bis zu 64‑Core-GPU und bis zu 128 GB Unified Memory. Diese sehr leistungsfähige Hardware-Basis 800 GB/s Bandbreite reicht, um hochauflösendes SDR/HDR-Material gleichzeitig an Apple Pro Display XDR-Monitore auszugeben. Dank technischer Zusammenarbeit mit Apple kann Express Dailies 2022 laut Colorfront die hohe Leistungsfähigkeit des neuesten Mac Studio für eine breite Palette von beschleunigten Akquisitions-, Dailies- und Finishing-Aufgaben ausnutzen.

Express Dailies 2022 unterstützt daher auch die neuesten digitalen Kameraformate und kann perfekt mit der neuen Arri-Kamera Alexa 35 4,6K zusammenarbeiten, inklusive Arri Reveal Color Science, Arri Textures und einem Dynamikbereich von 17 Blendenstufen, aber auch mit Material von der Red V-Raptor 8K VV, Sony Venice 2 in 8,6K und Blackmagic Design 12K Raw.

Colorfront hat zudem Farbmanagement-Fähigkeiten von Express Dailies 2022 deutlich verbessert, um eine neue Ära von Arbeitsabläufen einzuleiten und die vielseitigste Option zu liefern, die Anwendern hilft, durchgängige, farbgenaue Arbeitsabläufe zu rationalisieren, erläutert der Hersteller.

Express Dailies 2022 bietet volle Unterstützung für ACES 1.3, das neueste Academy Color Encoding System, einschließlich ACES Metadata File (AMF), das für eine größere Flexibilität bei der Implementierung von ACES-Anzeige-Pipelines konzipiert ist.

AMF — eine XML-Sidecar-Datei mit der Metadaten-Rezeptur — ermöglicht den Austausch präziser Metadaten auf Clipebene zwischen On-Set, Dailies und Finishing-Prozessen. Sie enthält eine detaillierte Pipeline-Beschreibung mit allen verschiedenen Input- (IDT), Output- (ODT) und Look-Modification- (LMT) Transformationen, die auf einen Clip angewendet werden müssen, um die »kreative Absicht« wiederherzustellen, sowie den Arbeitsfarbraum und die verwendete Version von ACES. Der Transport von AMFs über Express Dailies 2022 sorgt für ein konsistentes Farberscheinungsbild von Anfang bis Ende und stellt ein eindeutiges Archiv der kreativen Absicht sicher, so Colorfront.

Bruno Munger, Director of Business Development bei Colorfront, merkt an: »ACES AMF hebt den Set-to-Post-Workflow auf eine neue Ebene, indem es das Rätselraten über die Anwendung der Farb-Pipeline und der Farbentscheidungen in mehreren Anwendungen bei mehreren Aufnahmen von verschiedenen Kameras beseitigt. Die Integration von ACES AMF in Express Dailies 2022 bietet den Anwendern eine hervorragende Möglichkeit, die präzise Farbkommunikation zwischen Set und Dailies bis hin zu Redaktion, VFX und Mastering in der Postproduktion zu steuern, und erweitert die Möglichkeiten von Express Dailies 2022, um neue und hocheffiziente Workflows zu ermöglichen.«

Gemeinsame Technologie-Innovationen mit Pomfort und Blackmagic Design sorgen für eine weitere Rationalisierung von End-to-End-Farbprozessen, führt Colorfront aus. In einer laufenden Zusammenarbeit zwischen Colorfront und Pomfort wurde ein einzigartiger Round-Trip-Workflow zur Unterstützung der Colorfront-Engine in Pomforts Livegrade-Studio On-Set-Farbkorrektursystem implementiert, um den Austausch von ACES AMF-Metadaten auf Clipebene und Farbbeschreibungen in ACES-Anzeigepipelines zu ermöglichen.

Darüber hinaus präsentiert Colorfront nach mehrmonatigen Beta-Tests ein brandneues Colorfront-Engine Plug-In für Davinci Resolve von Blackmagic. Das neue Plug-In unterstützt den ACES-AMF-Workflow sowie die Anwendung parametrischer Looks und Transformationen der Colorfront Engine während der Postproduktion und sorgt so für wahrnehmungsmäßig übereinstimmende gleichzeitige SDR/HDR-Ergebnisse. LUA-Skripting in DaVinci Resolve kann verwendet werden, um Looks auf Timelines anzuwenden, die mehrere Aufnahmen enthalten, während »Blue Fringe«-Probleme von extrem hellen/gesättigten Objekten, wie etwa LED-Lichtern, jetzt mit dem Perceptual Processing der Colorfront Engine zusammen mit dem enthaltenen Academy Reference Gamut Compression-Algorithmus korrekt behandelt werden.

Josh Baca, Partner/Techniker bei ArsenalFX Color, einem High-End-Boutique-Postproduktionsstudio in Santa Monica, sagte: »ArsenalFX Color arbeitet bei zahllosen Projekten eng mit Colorfront zusammen und nutzt die Colorfront Engine in Express Dailies und Transkoder, um den Bedarf an Look-Creation- und Color-Pipeline-Lösungen vom Set bis zur Redaktion/VFX zu verwalten. Mit der Unterstützung von AMF im ACES-Workflow und dem Colorfront-Engine-Plug-in für DaVinci Resolve können alle an einem Projekt beteiligten Teams die Integrität der kreativen künstlerischen Vision über alle Schritte von der Aufnahme bis zum endgültigen Prozess besser aufrechterhalten.«