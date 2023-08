AV-Steuerungs-Software Hi: Power Widgets, GV AMPP und NDI

In der neuesten Version bietet die AV-Steuerungs-Software Hi das neue Feature »Power Widgets« und Unterstützung für AMPP und NDI .

Hi, eine von Broadcast Solutions entwickelte AV-Steuerungs-Software, die sich in bislang schon mehr als 250 Installationen weltweit bewährt hat, wird bei der IBC2023 mit einigen Ergänzungen dieses Toolkits vorgestellt.

Hi setzt sich laut Hersteller einerseits durch eine schlanke und intuitiv nutzbare Oberfläche von anderen Steuerungs-Softwares ab, bietet aber andererseits umfangreiche Funktionalität, die eine breite Nutzerbandbreite abdeckt: vom kleinen Streaming-Unternehmen bis hin zu den größten Medienunternehmen bietet Hi volle plattformübergreifende Kontrolle. Mit einem vollständigen Überblick über die Systeme und beliebig vielen speicherbaren Routing-Panel-Presets wird die Live-Produktion einfach.

Neu wird der Hersteller im Rahmen der IBC2023 die Integration von Hi mit der AMPP-Plattform von Grass Valley demonstrieren. GV AMPP kann als skalierbares Produktions-Tool betrachtet werden, und Hi will hier den perfekten Weg zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen anbieten. In einem ersten Schritt wird die Integration ein grundlegendes Routing umfassen, weitere fortgeschrittene Workflows werden folgen, so Broadcast Solutions.

Hi bietet jetzt auch NDI-Integration, einschließlich Geräteerkennung, so dass ein NDI-Gerät einfach mit dem Netzwerk verbunden sein muss, um von Hi identifiziert zu werden, es als Eingang hinzuzufügen und über die grafische Benutzeroberfläche zu steuern, erklärt der Hersteller und wird das bei der IBC2023 ebenfalls zeigen.

Zum dritten wird Hi um »Power Widgets« erweitert. Power Widgets sollen die Steuerung noch einfacher und intuitiver gestalten, indem sie die Steuerung von noch mehr Geräten über eine Benutzeroberfläche ermöglichen. Die ersten Power Widgets, die veröffentlicht werden, sind PTZ-Steuerung, Videoserver-Steuerung und Audio-Fader. Wer während der IBC2023 den Hi-Stand besucht, kann dieses neue Feature sehen und mit den Produktexperten über weitere Anforderungen an Power Widgets diskutieren, sowie mehr über zukünftige Optionen erfahren.

»Hi Human Interface ist ein frischer und moderner Ansatz für die Systemsteuerung von Live-Produktionen und AV-Anwendungen«, sagt Petrus Palola, Global Sales Director von Hi. »Man muss Hi sehen und ausprobieren, um zu begreifen, wie leistungsfähig und intuitiv es ist. Die IBC ist der ideale Ort für Besucher aus der ganzen Welt, um mit uns zu sprechen und mehr über das System zu erfahren!«