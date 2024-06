Remote-Live-Videoproduktion mit Grass Valley AMPP

DMC Production (DMC) nutzte AMPP von Grass Valley für die Remote-Liveproduktion der skandinavischen Motorsportevents RallyX 2024 für YouTube.

Bisher bot DMC für aufwändige Produktionen dieser Größenordnung zwei große Ü-Wagen je Standort auf. Das reduziert sich jetzt auf zwei kleine Lieferwagen, in denen die kompakten AMPP-Live-Produktionsserver von Grass Valley untergebracht sind. »Dies reduzierte den Bedarf an großen Ü-Wagen erheblich, senkte die Betriebskosten, wie z. B. Treibstoff- und Reisekosten, reduzierte die Anzahl der Mitarbeiter und verringerte den CO2-Fußabdruck, was DMC und RallyX half, ihre Ziele in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen«, stellt Grass Valley heraus. Auch die Übertragung der Signale vom Veranstaltungsort über öffentliche Internetverbindungen mit nur 100 Mb/s zur Zentrale trage zur Kostensenkung bei.

»AMPP ist ein entscheidender Faktor, der unsere Remote-Live-Videoproduktion von RallyX und letztlich auch von anderen Medien- und Unterhaltungsveranstaltungen weltweit dramatisch verändert«, sagt Jens Envall, CTO von DMC Production Sweden. »Die Skalierbarkeit und Agilität von AMPP ist bemerkenswert. Wir können die Anzahl der Kameras problemlos erhöhen, Produktionsstandorte hinzufügen und die Programmausgaben bei Bedarf an jedes unserer entfernten Produktionszentren übertragen. AMPP spart uns wertvolle Zeit, reduziert Reisezeiten und -kosten und ermöglicht es uns, unsere Ressourcen, Fachkräfte und Talente so einzusetzen, wie und wo es uns am meisten nützt.«