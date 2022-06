Ateme ermöglicht Headend-Virtualisierung für MyTV

Die Headend-Virtualisierung ist ein erster Schritt auf dem Weg der vollständigen Migration der OTT-Plattform von MyTV in eine Private-Cloud.

Ateme realisierte die Headend-Virtualisierung von MyTV, einer Tochtergesellschaft von VNPT, dem zweitgrößten Telekommunikationsbetreiber in Vietnam.

Um die Headend-Virtualisierung zu ermöglichen, nutzte Ateme seine native cloud-basierte Titan-Software-Suite, die aus seinen linearen Multiscreen-Encodern und linearen Multiplexern mit Scrambling-Funktionen besteht.

Die Virtualisierung ist ein erster Schritt bei der Migration aller IPTV- und OTT-Dienste von MyTV in eine private Cloud, die den mehr als 2,5 Millionen Abonnenten des TV-Angebots einen einfacheren Workflow ermöglichen soll.

Die von Ateme gelieferte Headend-Virtualisierung umfasst zukunftssichere Technologien wie den CMAF-Standard, der niedrige Latenzzeiten, SDI-over-IP und Dynamic-Ad-Insertion-Funktionen für eine bessere Monetarisierung mit gezielter Werbung ermöglicht. Diese Technologien machen es auch zu einem flexiblen Headend, das leicht erweitert werden kann. Das Headend basiert auf containerisierter Software, die von Kubernetes orchestriert wird, und läuft in einer privaten Cloud.

»Im Gegensatz zu Broadcast Services können OTT-Dienste Probleme bekommen, wenn sie erfolgreich wachsen«, so Nguyen Duc Long, Sales Director bei Ateme. »Um den Herausforderungen einer wachsenden Abonnentenbasis gerecht zu werden, ist es wichtig, eine robuste und skalierbare Plattform zu haben. Die Verlagerung in die Cloud stellt dies sicher — bei gleichzeitiger Reduzierung der Investitionskosten. Wir freuen uns sehr, dass wir MyTV bei diesem ersten Schritt der Migration in die Cloud begleiten konnten und das Unternehmen dabei unterstützen, fesselnde Videoerlebnisse mit einem zu 100 % cloud-basierten Headend zu liefern.«

»Dank der cloud-basierten Lösungen von Ateme sowie der Unterstützung und Flexibilität des Teams konnten wir damit beginnen, unsere OTT-Plattform in eine private Cloud zu verlagern, was es uns ermöglichen wird, mehr Inhalte auf mehr Geräten auf kostengünstigere Weise bereitzustellen«, so Nguyen Hong Phong, Director of Television Center, MyTV.