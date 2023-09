Bebob: 4- und 8-Kanal-Wandladegeräte

Neue Akku-Ladestationen für die Wandmontage stellt Bebob vor.

Besonders für Verleiher und Kunden mit großen Akkubeständen hat die Akku-Manufaktur Bebob neue 4- und 8-kanalige Wandladegeräte entwickelt. Die praktischen Stationen decken das komplette Akkuportfolio ab.

Einfach an der Wand zu montieren und bei Bedarf auch kaskadierbar, sind die Wallmount-Charger perfekt geeignet, um Akkus aufzubewahren und zu laden, die sich gerade nicht im Einsatz befinden.

Es gibt die Wandladegeräte in fünf Versionen, mit unterschiedlichen Mounts: für normalgroße A-Mount- (Gold-Mount kompatibel), V-Mount- und B-Mount-Akkus sowie für Vmicro- und Amicro-Akkus. Bei den kleineren Akkus können acht statt vier Einheiten parallel geladen werden.

Jederzeit einsatzbereite Akkus

Die 4- und 8-Kanal-Parallelladegeräte mit Wandhalterung sind für Li-Ion-Akkus konzipiert, sie liefern jeweils 168 W Ausgangsleistung und insgesamt 16,8 Volt sowie 10 Ampere (vier Kanäle à 2,5 A oder acht Kanäle à 1,25 A).

Wenn das Laden mal besonders schnell gehen muss, ist das parallele Laden von nur zwei Akkus mit 5 A möglich. In diesem Modus lassen sich dann zwei V45micro-Akkus in weniger als einer Stunde zu 100 Prozent laden oder zwei B480 in etwas über fünf Stunden zu 80 Prozent. Im Normalbetrieb mit voller Akkubestückung dauert es knapp vier Stunden, acht V45micros auf 100% zu laden.

Dank AC-Durchschleifanschluss lassen sich mehrere Wandladestationen in Reihe schalten – bei einer üblichen 16-A-Sicherung können dies bis zu 15 Stück sein. Ein Ladeindikator zeigt den Ladestatus jedes Akkus durch verschiedene Farben an.

Die unterschiedlichen Wandladegeräte bringen jeweils ungefähr 4 kg auf die Waage und haben Abmessungen von maximal 270 x 89,7 x 410 mm. Für den Transport wurde ein praktischer Tragegriff angebracht.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Wandladegeräte liegt zwischen 1.090 und 1.690 Euro. Sie sind ab sofort bei allen Bebob-Händlern verfügbar, in Deutschland sind das unter anderem BPM, Mediatec und Teltec.

Spezifikationen

Modell Geeignet für Gewicht

Preis BGN4 vier B-Mount-Akkus 3,87 kg 1.190 € VGN4 vier V-Mount-Akkus 3,84 kg 1.090 € AGN4 vier A-Mount-Akkus

(Gold-Mount kompatibel) 3,87 kg 1.090 € VGN8micro acht Vmicro-Akkus 4,30 kg 1.690 € AGN8micro acht Amicro-Akkus 3,87 kg 1.690 €