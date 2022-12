Radio Belgrad: Ü-Wagen mit Lawo AoIP

Der öffentlich-rechtliche Sender RTS in Serbien hat einen kompakten Ü-Wagen mit Lawo-Audiotechnik gebaut.

Radio Televizija Srbije (RTS) ist Serbiens öffentlich-rechtlicher Sender, und Radio Belgrad ist eine populäre Radiostation des Senders. Kürzlich hat RTS für Radio Belgrad seine Fahrzeugflotte um einen kompakten Radio-Ü-Wagen erweitert.

Das Fahrzeug auf Sprinter-Basis wurde vom Systemintegrator TSE Beograd ausschließlich in Serbien entwickelt, gebaut und ausgestattet. Der Lawo-Partner AVC Group lieferte die Audio-Ausstattung für den Ü-Wagen. Das Fahrzeug wurde schon in mehreren prominenten Produktionen eingesetzt.

»Das Herzstück des Audiosystems ist ein mit 30 Fadern bestücktes Lawo mc²36 All-in-One-Audiomischpult und zwei kompakte Stageboxen mit jeweils 32 Mic/Line-Eingängen und 16 Line-Ausgängen«, erklärt Bora Radojevic, Geschäftsführer von TSE. »Das IP-basierte Lawo-Equipment konnte über zwei Madi-Ports auf der Rückseite des Mischpults einfach integriert werden. Den dritten Madi-Port nutzen wir, um einen Tascam DA-6400 Multitrack-Recorder zu speisen. Die lokalen I/Os des mc²36 waren mehr als ausreichend für die Verbindung mit dem Aufnahme- und Wiedergabeequipment, PPM-Monitoring und weiteres. Das zusätzliche Lawo A-Digital8 wird für das Mehrkanal-Effektgerät TC Electronic Music 6000 verwendet. Der großartige Klang des Lawo-Pults wird über ein Paar Genelec 8331A Full Range und Genelec 7350A Subwoofer Aktivmonitore dargestellt.«

Das kompakte und dennoch flexible mc²36-Pult mit Lawo A-UHD-Core-Technologie kann mit 16 bis 48 Fadern bestückt werden und verfügt über intuitiv geführte Workflows. Es bietet 256 DSP-Kanäle, 48kHz- und 96kHz-Betrieb und 864 Kanäle I/O-Kapazität. Das mc²36 ist IP-nativ und unterstützt alle relevanten Standards. Außerdem verfügt es über redundante Stromversorgung sowie ST2022-7 ‚Hitless Merge‘ Netzwerk-Link-Redundanz, die für den Live-Broadcast-Betrieb erforderlich ist.

»Nach der Installation und vor der ersten Produktion wurde die RTS-Crew vom TSE-Team geschult«, sagt Zorana Bojicic, CTO von RTS Radio Belgrad. »Es dauerte nur wenige Trainingseinheiten, bis die RTS-Tontechniker mit dem Pult und der Installation vertraut waren.«

Bojicic ist sehr zufrieden mit dem neuen Fahrzeug und dem Lawo-Equipment, das in ihm steckt. »Wir haben den neuen Ü-Wagen gleich nach der Übergabe an verschiedenen Orten in Serbien eingesetzt, wie beim ‚Bierfest‘ in Belgrad, beim ‚Arsenal-Fest‘ in Kragujevac, bei den ‚Mokranjac-Tagen‘ in Negotin, beim ‚Treffen der Dudelsackspieler‘ in Prislonica und beim Konzert der ‚RTS Big Band‘ in der MTS-Halle in Belgrad. Das System kann problemlos mit so vielen verschiedenen Musikrichtungen umgehen – Rock, Folk, Klassik, Jazz. Wir sind mit seiner außergewöhnlichen Flexibilität sehr zufrieden.«

Über die AVC-Gruppe

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 ist die AVC Gruppe kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einem der führenden Spezialisten in der Adria-Region und auf dem Balkan entwickelt.

Als Ergebnis dieses nachhaltigen Wachstums hat sich AVC zu einer Gruppe von Unternehmen entwickelt, die von den gleichen Ansichten und Idealen geleitet werden. Die Stärke liegt in den gemeinsamen Ressourcen, dem Austausch von Know-how und den langjährigen Beziehungen zu den Partnern. Büros der AVC-Gruppe gibt es in Salzburg, Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Sarajevo, Prishtina, Skopje, Doha, Mumbai, Melbourne und Auckland.