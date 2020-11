TVN Live-Copter in allen Bereichen

TVN erweitert sein Kompetenzzentrum für Luftaufnahmen mit Fokus auf den TVN Live-Copter.

Neben zertifiziertem Personal investiert der Fernsehdienstleister TVN in technische Infrastruktur sowie die Weiterentwicklung der komplexen Workflows, um Luftaufnahmen live und in Broadcastqualität zu produzieren.

Die Abteilung TVN Aerial Solutions vereint professionelle Teams, leistungsfähige Technologie und eingespielte Arbeitsprozesse, so der Anbieter. Dabei gewinnt das Konzept des TVN Live-Copters zunehmend an Bedeutung. Es überzeugt durch die Implementierung einer stabilen Bildübertragung in Full HD-Broadcastqualität. Zudem wurde die Signalübergabe so gestaltet, dass das Live-Signal (inklusive Tally, Rückbild und Intercom-Lösung) ohne Qualitätsabstriche in den Produktionsablauf integriert werden kann. Neben der Signalqualität lag besonderes Augenmerk auf der Sicherheit, Flugdauer und Ausbalancierung der Kamerasysteme.

»Der TVN Live-Copter ist eine tolle Bereicherung für unser Kamerakonzept in der Bundesliga. Die technische Einbindung ist reibungslos und für die Bildgestaltung bietet die neue Perspektive einen großen Mehrwert«, so Günter Frantzen, Product Executive von Sportcast. »Durch die Einbindung von Augmented Reality Grafiken bei ausgewählten Top-Spielen nutzen wir einen weiteren innovativen Mehrwert der Luftaufnahmen.«

»Bei der Entwicklung des TVN Live-Copter Setups haben wir die Kompetenzen innerhalb der TVN Group optimal gebündelt«, erläutert TVN-Geschäftsführer Markus Osthaus den strategischen Invest in die Abteilung. »Das Ergebnis ist ein fliegendes Spezialkamera Setup, das bei jeder Open Air-Produktion neue Perspektiven und damit zusätzliche Möglichkeiten für eine innovative Bildgestaltung bietet.«

Deutschlandweit dürfte die Übertragungstechnik der TVN Live-Copter einzigartig sein. Die TVN Copter-Flotte umfasst inzwischen rund 20 Fluggeräte für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Alle TVN-Piloten besitzen den aktuellen Kenntnisnachweis, sind der derzeitigen Gesetzeslage entsprechend zertifiziert und verfügen über vielfältige Produktionserfahrung.

»Insbesondere bei der Liveübertragung wächst die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Luftaufnahmen stark an«, so Bastian Berlin, TVN Mobile Production Head of Sales. »Um diesem Bedarf gerecht zu werden, haben wir weitreichende Entwicklungsschritte umgesetzt.«

Als Fullservice-Anbieter hat TVN neben professioneller Signalübertragung und kundenorientierter Bildgestaltung eigene Strukturen für die komplexen Genehmigungsverfahren entwickelt. Diese Workflows und das Netzwerk zu den Behörden haben sich lokal wie international als besonders wertvoll erwiesen, weshalb sich Einsätze der TVN Live-Copter innerhalb kurzer Zeit bei hochwertigen Live-Produktionen etablieren konnten.

Basierend auf reibungslosen Durchführungen und hohen Sicherheitsstandards werden jährlich mehr als 100 Produktionen mit TVN-Luftaufnahmen realisiert, unter anderem bei Fußball-Übertragungen für Bundesliga, DFB-Pokal, Uefa Champions League, Uefa Europa League inkl. Finale 2020, Uefa European Qualifiers, DFL-Supercup und Uefa Nations League 2020.

2020 konnten die TVN Live-Copter Impressionen zum Telekom Street Gig mit James Blunt in der Elbphilharmonie (MagentaMusik 360), dem ITU World Triathlon in Hamburg (ARD/ZDF) und zur Ersatzveranstaltung des Berlin Marathons 2020 (RBB) liefern – dort mit spektakulären Flügen um die Siegessäule. Frühere Referenzen sind diverse Open Air Events wie Konzerte sowie Messen und weitere Industrieveranstaltungen, Schiffs- und Flugzeugtaufen.