College-Football mit JVC-Equipment

College-Football-Team Mountaineers nutzt PTZ-Kameras von JVC.

Das Football-Team der West Virginia University spielt in einer der College-Ligen in den USA, der Big 12 Conference. Die Spiele der Mountaineers richtig in Bild zu setzen, ist die Aufgabe des Production Teams der Mountaineers, die Videoproduktionen auf einem hohen Niveau zu halten.

Nun sah das Team den Bedarf, seine Videoausrüstung aufzurüsten, den Produktionsmitarbeitern war dabei klar, dass sie qualitativ hochwertige, aber budgetfreundliche Kameras beschaffen mussten, mit denen die bei den Produktionen eingesetzten, freiwilligen Studentinnen und Studenten auch klar kommen und die einfach zu bedienen sind.

Bisher schon nutzte das Videoteam der Mountaineers Equipment von JVC Professional Video und entschied sich im aktuellen Fall für die PTZ-Kamera KY-PZ100. Sie wurde für die beste Option beim Einsatz im Stadion und der Trainingshalle ausgewählt.

»Unsere Studenten sind Freiwillige, also keine ausgebildeten Kameraleute«, sagt Shawn Walker, Director of Video der West Virginia University. »Die JVC-Kameras haben eine Vollautomatik-Option, die es uns erlaubt, die Kamera einfach einzuschalten und loszulegen, was sehr praktisch ist. Wir fanden, dass JVC eine einfachere Lösung für das studentische Bedienpersonal ist, und es war auch die kostengünstigere Option — also beschlossen wir, dass wir bei dieser Marke bleiben wollten, als wir die PTZ-Kameras zu den Veranstaltungsorten hinzufügten.«

Zusätzlich zu den fünf bestehenden Camcordern des Typs GY-HM620U, die das Team weiterhin verwendet, verfügt es nun über sechs PTZ-Kameras des Typs KY-PZ100.

Die PTZ-Kameras wurden dauerhaft im Stadion, auf dem Übungsplatz und in der Halle installiert. Die Inhalte dieser Kameras liefern Material für verschiedene Zwecke, darunter auch Clips für die Trainer zum Scouting von Spielern, zur Überprüfung von Spielen und Trainingseinheiten sowie zur Beobachtung von Gegnern. Das Videoteam integriert die Kameras aber auch für Videoübertragungen innerhalb der Liga, sowie für die gemeinsame Nutzung von Übertragungen der Big 12 Conference für Sportsender wie ESPN und Fox und mehr.

»In unserer Conference haben wir einen offenen Austausch, bei dem jede Schule in der Football Bowl Subdivision Zugriff auf das Filmmaterial jeder anderen Schule hat«, so Walker weiter. »Mit diesem Format sind wir in der Lage, die Clips anderer Teams herunterzuladen und sie mit unserer Software zu bearbeiten. So können die Trainer das Material ansehen, analysieren, Ideen sammeln und Teams oder Spieler zu scouten. Das Filmmaterial wird von unserer Seite aus mit den JVC-Kameras aufgenommen. Intern nutzen wir die Kameras für unsere eigenen Überprüfungen von Trainings und Spielen und, wenn nötig, für die Übertragung.«

Laut Walker haben die JVC-Kameras dem Team eine Lösung geboten, die nicht nur bequem und qualitativ hochwertig ist, sondern auch extrem funktionell für eine Reihe von Einsatzszenarien. »Die Handheld- und PTZ-Kameras sind beide sehr vielseitig. Wir benutzen sie sehr oft. Nicht nur für Übertragungen und Trainervideos, sondern auch für Interviews und andere Inhalte für die Schule im Ganzen. Ich muss nur ein Mikrofon anschließen, und schon sind sie einsatzbereit.«

Seit der Integration der JVC-Ausrüstung hat das Team nicht nur eine Beziehung zum Support-Team der Marke aufgebaut, sondern sie haben JVC auch zur ersten Wahl für zukünftige Käufe beschlossen.