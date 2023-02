Arri: Mehr Filter für Signature-Objektive

Mehr Looks für die Signature-Objektivbaureihe von Arri sind mit neuen Filtern der Impression-Baureihe möglich.

Arri hat neue Filter entwickelt, speziell für die Objektive der Signature-Baureihe: Sie werden an den eingebauten magnetischen Filterhalter an der Rückseite der Signature-Objektive angesetzt. Den Anfang einer ganzen Reihe von Filtern, die kommen sollen, sind »Impression V Filter«. Sie verändern die Anmutung unscharfer Bildbereiche, verändern also das Bokeh.

Mit den Impression-Filtern bringt Arri eine neue Produktlinie auf den Markt, und die zunächst vorgestellten, acht Impression V Filter sollen nur die ersten Modelle einer längeren Reihe darstellen. Die ersten Impression-Filter ermöglichen es, Signature-Prime- und Signature-Zoom-Objektiven einen Vintage-Look zu verleihen. Die vier negativen und vier positiven Diopter-Filter verschieben schrittweise die Schärfeeigenschaften des Bildes und ermöglichen es, mit einem einzigen Objektivsatz eine Fülle an individuellen, abgestimmten Looks für Super 35 und Large-Format zu kreieren, erläutert der Hersteller.

Neue, optionale Looks für die Signature-Objektive

Traditionell werden Diopter ja vor der Frontlinse eines Objektivs angebracht, um dessen Nahbereichseinstellung zu verringern. Arris neue Impression V Filter sind jedoch völlig anders konzipiert. Sie verändern das Bokeh und können so die emotionale Wirkung der Bilder beeinflussen.

Die Impression V Filter verändern das Bokeh in seiner Gesamtheit, umschreibt der Hersteller. Besonders auffällig sei das bei den Spitzlichtern im Hintergrund des Bildes, die bei den Negativfiltern einen ringförmigen Effekt (heller an den Rändern) und bei den Positivfiltern einen kugelartigen Effekt (heller in der Mitte) erhalten. Allgemein haben die Positivfilter eine eher nostalgische, glamouröse Anmutung mit einem dynamischen Bokeh (Swirl-Effekt), leuchtenden Hauttönen und weicherem Hintergrund, während die Negativfilter einen kontrastreicheren Look mit intensivem, lebendigem Hintergrund generieren, erläutert Arri die Wirkung.



Firmenvideo von Arri, das die Looks illustriert, die mit Impression V Filtern möglich sind.

Technische Aspekte

Die neuen Impression V Filter funktionieren ohne Einschränkungen mit aktuellen Arri-Kameras (Alexa 35, Alexa Mini LF, Alexa LF und Alexa 65) sowie den Alexa-Classic-Modellen (XT, SXT).

Die vier positiven Impression V Filter tragen die Bezeichnung IV 070P, IV 140P, IV 230P und IV 330P, die vier negativen heißen IV 050N, IV 100N, IV 200N und IV 290N. In beiden Fällen stehen die höheren Zahlen für einen stärkeren Diopter-Effekt. Die Impression V Filter sind für den Einsatz bei einer Blendenöffnung von T1.8 konzipiert, bei der die Filterwirkung am stärksten ist und die Objektivskala trotz des Einsatzes der Filter hinreichend genau bleibt. Positivfilter können direkt auf die Rückseite der Signature-Objektive angesetzt werden. Bei den Negativfiltern muss zunächst eine Unterlegscheibe (Shim) unter dem objektivseitigen LPL-Mount montiert werden. Für Aufnahmen bei einer offenen Blende von T1.8 wird ein 2-mm-Shim verwendet. Bei niedrigerer Blendeneinstellung dient ein 1,85-mm-Shim als Basis für ein präzises Shimming zur Aufrechterhaltung der Skalengenauigkeit.

Die Filter werden in einem kompletten Kit mit allen acht positiven und negativen Dioptern, einem Satz Shims, einem Drehmomentschraubendreher sowie beschreibbaren Klettbändern zur Kennzeichnung der mit Filtern ausgestatteten Objektive angeboten. Für Kunden, die individuelle Filter benötigen, kann jeder der acht Filtertypen separat in einem Set mit drei Filtern erworben werden. Klettbänder und bei Negativfiltern entsprechende Shimsets werden mitgeliefert. Sets mit Klettbändern oder Shims sind auch einzeln erhältlich.

Arri Impression V Filter und eventuell erforderliche Shims können ohne die Hilfe eines qualifizierten Objektivtechnikers an Signature-Objektiven montiert werden. Arri empfiehlt trotzdem, die Entscheidung über den zu verwendenden Filtertyp möglichst schon vor den Dreharbeiten zu treffen. Produktionen, die den Look der positiven Filter bevorzugen, können alle vier Positivfilter schnell und einfach am Set austauschen. Sollte man sich für die Negativfilter entscheiden, so können Signature-Objektive schon im Voraus geshimmt werden, um die Negativfilter einfacher am Set wechseln zu können.

Viele Looks möglich

Impression V Filter bieten eine kostengünstige Möglichkeit, mit nur einem Satz Signature-Objektiven eine Vielzahl an kreativen Looks zu erzielen. In dieser Hinsicht sind sie wesentlich mehr als Filter – sie sind optische Elemente, die den Look der Objektive kontrollierbar verändern. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel sanftere, angenehmere Hauttöne oder besondere Stimmungen erzeugen. Für einen Bruchteil des Preises eines einzelnen Objektivs werden Signature-Objektive noch vielseitiger und ausdrucksstärker. Produktionen können ohne lange Vorbereitungszeit neue Looks kreieren. Das Anmieten weiterer Objektivsätze kann entfallen. Verleihhäuser ohne eigene Expertise im Umbau von Objektiven können nun auch Optiken mit individuellem Look anbieten und ihre Signature-Objektive innerhalb von Minuten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Auch die Impression V Filter werden laut Arri nach engen Toleranzen sowie höchsten Präzisions- und Qualitätsstandards gefertigt. Bei Verwendung der Filter funktionieren die Objektive so zuverlässig, als seien sie genau so im Werk gebaut worden, führt der Hersteller aus.