EVS: MediaCeption Signature End-to-End Live-PAM-Lösung

EVS kündigt mit MediaCeption Signature 1.0 eine End-to-End-Asset-Management-Lösung an.

EVS zeigt in Live-Demos, wie MediaCeption Signature die heutigen Herausforderungen von Sport-, Nachrichten-, Unterhaltungs- und allgemeinen Produktionszentren bewältigen kann. Schon zur offiziellen Einführung des Systems gebe es weltweit schon etliche Kunden, die sich für MediaCeption Signature entschieden hätten, so EVS.

Durch die Kombination einer Reihe neuer webbasierter Schnittstellen ermöglicht MediaCeption Signature den Anwendern, alle verschiedenen Medien-Workflow-Funktionen bei Live- oder Near-Live-Produktionen mit einem Höchstmaß an Geschwindigkeit, Effizienz, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit auszuführen.

Es nutzt die Live-Produktionsserver, Medien-Workflow-Management-Tools und ein Speichersystem von EVS und bietet enge Integrationen mit Automatisierungs-, NRCS- oder MAM-Systemen für die Erstellung nahtloser Workflows vom Ingest bis zum Playout. Dank zertifizierter Integrationen mit den gängigsten Videobearbeitungstools sind auch schnelle Bearbeitungsabläufe gewährleistet, so der Hersteller.

Dank der Flexibilität der neuesten XT- und XS-Serverserien von EVS ermöglicht die Lösung die dynamische, gleichzeitige Unterstützung mehrerer Formate, Codecs und Frameraten, einschließlich der Unterstützung von 24p beim Betrieb mit dem softwaredefinierten XS-NEO-Server. Sendeanstalten können auch von den integrierten SDR-/HDR-Konvertierungsfunktionen profitieren, die eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit zur nahtlosen Verwaltung neuer und älterer Inhalte in einem einzigen Workflow bieten. Zudem ermöglichen die webbasierten Benutzeroberflächen der Lösung und die fortschrittliche Proxy-Dateiverwaltung den Benutzern die Zusammenarbeit an Inhalten von verschiedenen Standorten aus.

Kerem Can, VP Solutions bei EVS, sagt: »Heutzutage müssen Produktionszentren eine riesige Menge an Inhalten über eine wachsende Anzahl von Kanälen verwalten und bereitstellen, während sie gleichzeitig mit immer komplexeren Medien-Workflows umgehen müssen. MediaCeption Signature gibt den Teams die betriebliche Flexibilität, die sie brauchen, um in Umgebungen, in denen der Druck am höchsten ist und in denen eine schnelle Sendezeit entscheidend ist, produktiver zu sein.»

Nicolas Bourdon, CMO bei EVS, erläutert: »Die Backend-Infrastruktur der MediaCeption Signature-Lösung kann mit einem Ansatz optimiert werden, den wir ‚Balanced Computing‘ nennen. Dies gibt dem Kunden die Möglichkeit, Teile der Lösung entweder vor Ort oder in der Cloud einzusetzen, je nach seinen Erwartungen in Bezug auf Latenz, Dichte, Sicherheit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosten.«

»MediaCeption Signature ist das perfekte Beispiel dafür, wie unsere Entwicklungsteams in der Lage sind, die besten IT-Technologien mit den heutigen Broadcast-Medienstandards zu kombinieren, um ein Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit in den sich ständig weiterentwickelnden Produktionsumgebungen zu gewährleisten», bilanziert er.