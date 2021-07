MSM-Studios: immersive Musik-Mischungen

Dolby Atmos for Music bei MSM-Studios in München jetzt verfügbar.

Das große Studio F der MSM-Studios in München wurde umgebaut, modernisiert, für Dolby Atmos for Music ausgestattet und Ende Juni 2021 wieder in Betrieb genommen. Damit reagierte das Studio auf die stetig steigende Nachfrage an immersiven Mischungen für Musikproduktionen.

Schon früher war MSM in Sachen Dolby Vorreiter: Das erste zertifizierte Studio für Dolby Atmos Home in Deutschland wurde hier 2015 für Musikproduktionen genutzt. Namhafte Künstler wie Herbert Grönemeyer, Peter Maffay oder Yello haben hier ihre Alben in Dolby Atmos für Pure-Audio Blu-ray gemischt und gemastert. Insgesamt sind bisher rund 1.000 immersive Tracks entstanden.

Daher war es für MSM nun an der Zeit, das Studio an die neuesten aktuellen Entwicklungen anzupassen. Bei den im Januar 2021 begonnenen Planungen standen daher vor allem bauliche Umbaumaßnahmen, eine optische Modernisierung sowie eine klangliche Optimierung für die reine Musikmischung im Fokus.

Das durch die Umbaumaßnahmen erzielte höhere Raumvolumen sorgt für eine gleichmäßige und transparente Klangausbreitung. So gewährleistet das von dem international renommierten Akustiker Jochen Veith äußerst präzise eingemessene Studio maximale Klangqualität für alle immersiven Musikprojekte, erläutert MSM.

Selbstverständlich erlaubt das Studio auch weiterhin eine bildbezogene Mischung. Die von der Decke ausrollbare, akustisch transparente Leinwand von Screen Research bietet maximale Bildqualität, ohne dabei die Abhörbedingungen des Studios zu beeinträchtigen, ergänzt MSM.

Die Anfang Juni 2021 von der Streaming Plattform Apple Music angekündigte Unterstützung des Dolby-Atmos-Formats wird nach Einschätzung von Studioinhaber und Geschäftsführer Stefan Bock massiven Einfluss auf die Verbreitung immersiver Audioformate haben: »Ich bin davon überzeugt, dass sich immersive Audioformate jetzt in kürzester Zeit etablieren und auch die breite Masse der Endverbraucher erreichen werden — zumal das Format den Abonnenten ohne Aufpreis zur Verfügung stehen wird. Mit unserem Studioumbau ist uns eine Punktlandung gelungen. Wir können jetzt direkt die vermutlich stark ansteigenden Nachfragen bedienen, denn etliche Millionen Titel sollen in den nächsten Monaten in der immersiven Variante angeboten werden.«