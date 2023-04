Ikegami: Neue HD-Schulterkamera

Mit der UHK-X600 stellt Ikegami eine 2/3-Zoll-Broadcast-HD-Kamera vor: mit hoher Bilddrate, HLG/HDR und IP-Schnittstelle.

Das neue Spitzenmodell im HD-Portfolio von Ikegami verfügt über drei 2/3-Zoll-CMOS-Sensoren, Global Shutter, wartet mit HLG/HDR und bis zu vierfacher Bildrate. Ein Upgrade auf volle 4K-Leistung soll ebenfalls möglich sein. Defacto ist die neue UHK-X600, laut Hersteller nicht mit HD-Sensoren bestückt, sondern mit drei 2/3-Zoll-UHD-Sensoren ausgestattet. Es handelt sich also um eine Kamera, die zu einem niedrigeren Preis als HD-Kamera verkauft wird, die aber bei Bedarf zur UHD-Kamera aufgerüstet werden kann. Hierfür bietet Ikegami ein Lizenzsystem an. Die volle Funktionalität der UHD-Kamera UHK-X700 ist zwar auf diesem Aufrüstweg nicht erreichbar, aber eine sehr leistungsfähige Broadcast-Kamera, die je nach Bedarf weiter ausgebaut werden kann.

UHK-X600 bietet eine Auflösung von 1.000 TVL, minimales Aliasing und eine Empfindlichkeit von 2.000 Lux bei f10 (60p), so der Hersteller. Zu den Standardfunktionen gehört die volle Unterstützung von Hybrid Log Gamma HDR mit der Möglichkeit, zwischen BT.2020 und BT.709 Chroma-Spaces zu wählen.

Die UHK-X600 Kamera ist robust gebaut und kann auf einem Pedestal oder Stativ montiert oder auf der Schulter getragen werden. Global-Shutter-Kameras minimieren per se Artefakte bei der Übertragung von LED-Bildschirmwänden oder blitz-/stroboskopbeleuchteten Bühnenumgebungen.

Es werden vier zukunftssichere Optionen angeboten, die den Kunden die Freiheit geben, bei Bedarf in zusätzliche Funktionen zu investieren. Zu den lizenzschlüsselbasierten Optionen gehören die Unterstützung von 2-, 3- und 4-facher Bildrate sowie die optionale 4K-Verarbeitung mit einer Auflösung von 2.000 TVL bei 2.160p. Zu den Plug-In-Hardware-Optionen gehören eine ST2110-kompatible Media-over-IP-Schnittstellenkarte und eine optionale 12G-SDI-Ausgangskarte.

Die UHK-X600 ist mit einer Vielzahl von B4-Objektiven kompatibel und unterstützt die Korrektur chromatischer Aberrationen und Vignettierungskorrektur.

Das Herzstück der UHK-X600-Elektronik ist ein energieeffizienter ASIC, der eine Vielzahl von hochwertigen Videoverarbeitungsfunktionen in ultrakompakten Bauteilen unterbringt. In Kombination mit der Ikegami BSX-100 Basis unterstützt die Kamera optional die gleichzeitige Ausgabe in UHD- und HD-Videoformaten.