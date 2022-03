Neue Ikegami-Kameras zur NAB2022

Zwei neue UHD/HDR-Kameras stellt Ikegami bei der NAB2022 vor — und eine passende Basisstation

»UHD/HDR hat sich zum weltweiten Industriestandard für hochwertige Broadcast-Produktionen entwickelt — weil die Content Creator damit die kommerzielle Verwertungsdauer ihrer Arbeit maximieren können«, erklärt Toshi Mitsuoka, Präsident von Ikegami Electronics.

»In UHD/HDR zu produzieren, ist besonders dann sinnvoll, wenn es darum geht, unter extremen Lichtverhältnissen zu drehen — etwa wenn Sport- oder Bühnenveranstaltungen aufgenommen werden. Unser Flaggschiff, die UHK-X700, unterstützt die Aufnahme von Zeitlupen mit hoher Bildrate und kann sowohl vom Stativ oder Pedestal, aber auch von der Schulter genutzt werden. Wir werden zudem aber auch die vielseitige, neue UHL-F4000 präsentieren, eine kompakte UHD/HDR-Kamera, die sich ideal für Robotik in einer Studioumgebung, aber auch On-Location oder bei Flugaufnahmen eignet. Ebenfalls zeigen wir bei der NAB-Show zum ersten mal die neue Multiformat-Basisstation BSX-100. Sie vereinfacht den Übergang von SDI zu IP und von SDR zu HDR und unterstützt auch den kombinierten HD- und UHD-Betrieb.«

Ikegami UHK-X700: IP-fähige UHD/HDR-HFR-Kamera

Die UHK-X700 Kamera von Ikegami verfügt über drei 2/3-Zoll-CMOS-UHD-Sensoren mit Global Shutter, kann also störende Artefakte bei der Aufnahme von LED-Bildschirmen oder unter Blitz- oder Stroboskoplicht minimieren. Sie bietet hohe Signalqualität, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und robuste Bauweise, erklärt Ikegami. Dazu gehören die vollständige HDR/SDR-Unterstützung sowie die Möglichkeit, zwischen den Farbräumen BT.2020 und BT.709 zu wählen. Optional sind Aufnahmen mit hoher Bildrate mit bis zu 2-facher Geschwindigkeit in UHD oder bis zu 8-facher Geschwindigkeit in HD über die Basisstation möglich.

In Kombination mit der neuen BSX-100 Basisstation unterstützt die Kamera auch die gleichzeitige Ausgabe in UHD/HD-Videoformaten. UHD-Video ist als 12G-SDI-Feed direkt am Kamerakopf verfügbar, wodurch die UHK-X700 auch problemlos in drahtlose Systeme integriert werden kann.

Die UHK-X700 wiegt nur 5 kg, ist mit einem B4-Objektivanschluss ausgestattet und hat eine optische Empfindlichkeit von F10 bei UHD/59.94p, so der Hersteller. Zu den Peripherie-Optionen gehören das Bedien-Panel OCP-300 und der Systemexpander SE-U430. Ikegami bietet für dieses Modell außerdem drei verschiedene Suchertypen an: den 2-Zoll-LCD-Sucher VFL201D, den 7-Zoll-Full-HD-LCD-Sucher VFL701D, und den 7,4-Zoll-OLED-Sucher VFE741D.

Ikegami UHL-F4000: kompakte UHD/HDR-Kamera

Die UHL-F4000 ist als kompakte und leichte UHD/HDR-Kamera mit geringem Stromverbrauch konzipiert und für Anwendungen wie Flugaufnahmen und Studiorobotik entwickelt, so Ikegami. Der Kamerakopf verwendet drei CMOS-Global-Shutter-Sensoren, die natürliche Bilder ohne geometrische Verzerrungen und Blitzbandeffekte aufnehmen. Zu den Funktionen gehören Flare-Reduzierung, Bildschärfung, vertikale Bildumkehrung und die Erzeugung von HD-aus-UHD-Segmenten. Zu den Bildanpassungsfunktionen gehören Rauschunterdrückung und digitaler Zoom.

Die Kommunikation zwischen dem Kamerakopf und der CCU erfolgt über eine Duplex-Glasfaserverbindung mit 40 Gbit/s, sie umfasst alle Signale einschließlich Genlock und Fernsteuerung. Kamerakopf und CCU können bis zu 9 km voneinander entfernt positioniert werden. Lediglich eine 12-Volt-Gleichstromversorgung ist darüber hinaus am Kamerakopf erforderlich.

Auch die CCU ist kompakt und leicht. Sie gibt gleichzeitig HDR-kompatibles UHD- und HD-Video aus, so der Hersteller. Die Videoverarbeitung erfolgt mit der AXII-Engine von Ikegami, die eine Vielzahl von Looks unterstützt.

Ikegami BSX-100 UHD/HD-Multiformat-Glasfaser-Basisstation

Die BSX-100 ist eine 12G/3G Glasfaser-Basisstation, die einen kohärenten Upgrade-Pfad für Broadcaster und Produktionsfirmen bietet, wenn sie von SDI zu IP, von SDR zu HDR und von HD zu HD/UHD Dual-Format-Workflow übergehen. Die BSX-100 ist als Multiplattform-Kamerakontrolleinheit konzipiert und für Ikegami HD- und UHD-Kamerasysteme erhältlich und bietet 12G- und 3G-HD-SDI-Konnektivität. SMPTE ST 2110 Media-over-IP-Schnittstellen sind als Option für den Einsatz in 10 GbE- und 25 GbE-Netzwerken erhältlich.

Ein optionaler UHD-Ausgang ermöglicht den Einsatz von HD-Kameras in einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich der gleichzeitigen Produktion in HD- und UHD-Auflösungen. HDR-Video mit einer sehr hochwertigen Wiedergabe von dunklen bis hellen Bereichen wird zusammen mit einem großen Farbraum unterstützt, so Ikegami.