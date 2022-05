Arri stellt neue S35-4K-Kamera vor: Alexa 35

Bei einer offiziellen Vorstellung in Berlin zeigte Arri seine jüngste Kamera Alexa 35.

Bei einem offiziellen Launch-Termin am Abend des 31. Mai 2022 stellte Arri in der Astor Film Lounge in Berlin seine jüngste Kamera vor, die Alexa 35. Es handelt sich um eine S35-Kamera mit 4K-Auflösung, die mit einem neu entwickelten Sensor im Seitenverhältnis 4:3 bestückt wird, den man aber natürlich auch in anderen Modi und Bildfenstern auslesen kann.

Als Highlights nennt Arri selbst die folgenden Punkte:

herausragende Bildqualität mit 4K und 120 fps

17 Blendenstufen Dynamikumfang – ideal für HDR

hohe ISO-Empfindlichkeit bis zu 6.400 ASA und Enhanced Sensitivity Mode für noch saubereres Bild bei wenig Licht

satte Farbwiedergabe durch neue »Reveal« Color Science

umfassendes Angebot an Zubehör und Workflow-Tools

Die neue Arri Alexa 35 ist eine 4K-S35-Kamera und ihr Herzstück ist der nach zwölf Jahren erste, neu entwickelte Sensor von Arri. Dabei weist der Hersteller darauf hin, das dieser Sensor als weitere Evolution der bestehenden Alexa-Kamerafamilie betrachtet werden kann. Der neue Sensor bietet einen um 2,5 Blendenstufen größeren Dynamikumfang, bessere Low-Light-Performance und sattere Farben, so Arri.

Ergänzend dazu hat das Unternehmen eine neue Color Science namens »Reveal« entwickelt. Sie nutzt die Bildqualität des Sensors voll aus und sogenannte »Arri-Textures« eröffnen schon direkt in der Kamera zusätzliche kreative Optionen, so Arri.

Einfache Bedienung, robuste Bauweise, neues Zubehör und ein komplett neues mechanisches Unterstützungssystem runden die Alexa-35-Plattform ab.

Mehr Dynamikumfang, Kontrast und Empfindlichkeit

Die Alexa 35 verfügt laut Hersteller über einen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen – das sind 2,5 Blendenstufen mehr als bei der bisher leistungsfähigsten Version der Alexa. Sie bietet demnach 1,5 Blendenstufen mehr in den hellen, sowie eine Blende mehr in den dunklen Bereichen als frühere Alexa-Kameras und wird aus Sicht des Herstellers Filmschaffende mit außergewöhnlich natürlicher, cineastischer Anmutung der Bilder begeistern.

Eine ausgeklügelte Streulichtunterdrückung in der Kamera und in den Objektivmounts sorgt dafür, dass der volle Kontrastumfang und Charakter jedes Objektivs vom Sensor erfasst werden — und soll tiefere und reichere Schwärzen bieten, als je zuvor. Der erweiterte Dynamikumfang und die Streulichtunterdrückung erleichtern den Umgang mit vielfältigen Lichtverhältnissen am Set, erhöhen aber natürlich auch die Flexibilität in der Postproduktion — optimal für HDR-Projekte.

Mit geringem Rauschen und ISO-Einstellungen von 160 bis 6.400 ASA ist die Alexa 35 eine sehr lichtempfindliche Kamera. Der optionale Enhanced Sensitivity Mode kann auf Einstellungen zwischen 2.560 und 6.400 angewendet werden, um ein noch saubereres Bild bei wenig Licht zu erhalten.

Reveal Color Science

Reveal Color Science nutzt Arri als Oberbegriff für eine Reihe von neuen Bildverarbeitungsschritten, die von der Alexa 35 intern genutzt werden und auch in etablierten Postproduktions-Tools von Drittanbietern für die ArriRaw-Verarbeitung zur Verfügung stehen. Dazu gehören ein verbesserter Debayering-Algorithmus für ein saubereres Compositing, eine neue Farb-Engine für eine präzisere Farbwiedergabe, ein neuer Farbraum für eine schnellere Farbkorrektur, neues LogC4-Encoding für den größeren Dynamikumfang und neue LogC4-LUTs (Look Up Tables) für verbesserte Farbtreue.

Reveal holt nach Einschätzung von Arri nicht nur das Beste aus dem neuen Sensor der Alexa 35 heraus, sondern ist auch abwärtskompatibel: So können mit Alexa-LF- und Mini-LF-Kameras aufgenommene ArriRaw-Bilder mit Reveal Color Science verarbeitet werden — inklusive vieler Verbesserungen. Das bedeutet, dass die Alexa 35 und die Large-Format-Kameras von Arri am Set auch weiterhin problemlos kombiniert werden können und auch in der Postproduktion LogC4-LUTs gemeinsam nutzen können.

Noch mehr kreative Kontrolle

Mit ihrem S35-Sensor im 4:3-Format in 4K kann die Alexa 35 mit einer Fülle an Objektiven aus aller Welt verwendet werden —ob hochmodern oder vintage, anamorphotisch oder sphärisch, S35 oder Large-Format. Filmschaffende, die mit Arri-Kameras drehen wollen und gleichzeitig das 4K-Mandat erfüllen müssen, haben nun eine riesige Auswahl an Objektiven.

Ein neues Feature in einer Arri-Kamera sind die »Arri Textures«. Sie ermöglichen es Filmschaffenden – wenn sie dies wünschen — die Art und Weise, wie die Kamera Bilder aufnimmt, grundlegend zu verändern. Bisher waren die Alexa-Kameras mit einer Standardtextur vorprogrammiert, welche die Menge und den Charakter der Körnung im Bild sowie die Stärke des Kontrasts bei verschiedenen Detailstufen bestimmte. Die Alexa 35 bietet zum ersten Mal die Möglichkeit, aus einem Menü voreingestellte Texturen zu wählen, ähnlich wie seinerzeit bei der Auswahl eines Filmmaterials.

Einfache Bedienung und neues Zubehör

Die Alexa 35 ist die bisher kleinste, komplett ausgestattete Produktionskamera von Arri überhaupt. Sie vereint sozusagen die Funktionen und Verarbeitungs-Leistung einer Full-Size-Alexa im Gehäuse einer Alexa Mini.

Kameraleute können intuitiv mit der einfachen Menüstruktur der Kamera, der Unterstützung von 1 TB und 2 TB Codex Compact Drives sowie dem MVF-2-Sucher, jetzt mit HDR, umgehen. Die schnelle und einfache Bedienung wird durch ein neues Display auf der linken Seite, Advanced Color Match, Pre-Recording-Funktionen sowie Verbesserungen bei der Nutzerfreundlichkeit wie etwa zusätzliche Tasten gewährleistet.

Insgesamt 19 Aufnahmeformate mit effizientem, kamerainternem Down-Sampling und anamorphotischem De-Squeezing ermöglichen es Produktionen, Datenrate, Auflösung und andere Parameter auf ihre individuellen Anforderungen hin zu optimieren. Mixed-Reality- und virtuelle Produktionen profitieren von der Fähigkeit der Kamera, Objektiv-Metadaten in allen gängigen Standards aufzuzeichnen und Echtzeit-Streaming-Metadaten an Arris Live-Link-Metadata-Plug-in für die Unreal Engine auszugeben.

Arri hat zudem eine neue Reihe von maßgeschneidertem Zubehör für die Alexa 35 entwickelt, das die Möglichkeiten der Kamera erweitert und für maximale Geschwindigkeit und Vielseitigkeit am Set sorgt. Das eng integrierte elektronische Zubehör bietet zusätzliche Stromausgänge und erweiterte Audiofunktionen.

Ein komplettes neues Set an mechanischem Zubehör bietet flexible Optionen für jede erdenkliche Aufnahmesituation und lässt sich schnell und einfach von einem kleinen und leichten Setup bis hin zu einer vollwertigen Produktionskonfiguration skalieren.

Die Alexa 35 wird auch von Arris komplettem Angebot an Online-Tools unterstützt, ebenso wie von kostenlosen Standalone-Apps wie der Camera Companion App für iPhone und iPad, dem Arri Reference Tool sowie dem ArriRaw HDE Transcoder.

Temperaturbeständig, spritzwasser- und staubgeschützt und mit Blick auf künftige Hardware- und Software-Updates konzipiert, bietet die Alexa 35 einen robusten und zuverlässigen Service am Set, einen langen Produktlebenszyklus und eine große Investitionssicherheit.