HelmutTeam für kleine und mittelgroße Produktionen

MoovIT präsentiert neue Lizenzvariante der bekannten Helmut4 Projektmanagement-Software – für Produktionen mit bis zu 20 Usern, die auf Basis von Adobe Videosoftware arbeiten.

In Fachkreisen ist die für Unternehmen zugeschnittene Enterprise-Variante Helmut4 zur effizienten Verwaltung von Schnittprojekten in professionellen Videoproduktionsumgebungen, bei denen Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects und Adobe Audition zum Einsatz kommen, längst bekannt und etabliert. Obwohl die Helmut-Software auch für kleine und mittlere Produktionshäuser attraktive Lösungen für die Sicherung, Erleichterung und Automatisierung von Arbeitsprozessen bietet, haben sie bisher die Investition oft gescheut.

MoovIT stellt mit HelmutTeam jetzt speziell für diese Gruppe ein Standardproduktpaket auf Lizenzbasis zur Verfügung, das das komplette Leistungsspektrum von Helmut zu attraktiven Konditionen beinhaltet. Kleine und mittlere Produzenten sind damit in der Lage, genauso effektiv zu arbeiten wie die großen – besonders im vernetzten Betrieb und remote.

HelmutTeam besteht aus denselben vier Komponenten wie die umfassendere Helmut4 Enterprise-Variante:

Der Projektmanager HelmutFX verschafft den Überblick über alle Projekte, Templates, Preferences und Profile. HelmutIO ist die Renderfarm, mit der projektbezogene Assets von Ingest bis Export gesteuert werden. Die Datenbank HelmutCO indexiert, visualisiert und synchronisiert die Dateien mit allen MAM/PAM-Systemen. HelmutHousekeeper bringt Ordnung in die Speicher-Infrastruktur.

HelmutTeam passt sich jedem individuellen Workflow an und fungiert dabei als verbindendes Element – sowohl innerhalb einer bestehenden Infrastruktur als auch als Integrator jeglicher Drittsysteme.

Was heißt das für die Anwender?

Helmut adaptiert die Logik des jeweiligen Workflows, anstatt den Prozess vorzugeben.

Helmut automatisiert alle Routineabläufe und beschleunigt damit die Arbeitsprozesse.

Helmut integriert jegliche Art von Drittsystemen, die eine API bereitstellen.

Helmut orchestriert und bildet das verbindende Element in jeder Postproduktions-Infrastruktur mit Adobe Schnittsoftware.

Helmut vereinfacht durch die Definition von Sequenztemplates Benutzer- und Exportprofile und vermeidet so Anwendungsfehler.

HelmutTeam passt sich den Workflows und den Budgets an

Anzeige Helmut passt sich Ihrem Workflow an. Und jetzt auch Ihrem Budget. Hier können Sie einen Demotermin vereinbaren.

HelmutTeam ist ein auf kleine und mittelgroße Produktionen zugeschnittenes Angebot. Es basiert auf einem Lizenzmodell, das auf die jeweiligen Budgets Rücksicht nimmt. Bis zu 20 User können mit HelmutTeam arbeiten. Die Jahreslizenz kostet 6.600 € und beinhaltet 10 Userlizenzen und zwei Render Nodes. Jede weitere Userlizenz kostet 696 Euro pro Jahr bei maximal 20 Usern insgesamt. Die Integrationen werden bei Bedarf von MoovIT mit angeboten und nach Aufwand abgerechnet. Rechnet man die Jahreslizenzen kalkulatorisch in die monatliche Belastung um, dürfte für viele Produzenten der individuelle Kosten/Nutzen-Vorteil angesichts der schnelleren und besseren Bearbeitungsmöglichkeiten in ihrer Postproduktion deutlich werden.

MoovIT macht mit HelmutTeam ein Angebot für ein »Rundum Sorglos Paket« zur Unterstützung kleinerer und mittlerer Produktionshäuser bei ihrer täglichen Arbeit und für den wirtschaftlichen Erfolg.