Magix: Video Deluxe 2024

Magix stellt Videobearbeitungs-Software Video Deluxe in neuer Version vor.

Wer bei den Editing-Softwares von Adobe (Premiere Pro, Rush), Apple (iMovie, Final Cut Pro), Avid (Media Composer), Blackmagic (DaVinci Resolve), und Grass Valley (Edius) kein Zuhause findet, der kann natürlich auch noch bei anderen Herstellern Alternativen suchen.

Ein Anbieter ist dabei Magix aus Berlin, wo etwa die frühere Sony-Schnitt-Software Vegas Pro gelandet ist und wo sie auch weiterentwickelt wird. Aber bei gibt Magix es auch die eher consumer-orientierte Software Video Deluxe, die nun in der neuen Version 2024 vorgestellt wurde. Video Deluxe ist eine Videobearbeitungs-Software, die im Zusammenspiel mit weiteren Softwares und Plug-Ins, nicht nur als Abo, sondern auch als Einzelkauf angeboten wird.

Die neue Version von Video Deluxe bietet laut Hersteller optimiertes Design, schnellere Workflows und viele neue Features. Auch Stabilität, Kompatibilität und Hardware-Unterstützung wurden demnach grundlegend verbessert. Mit neuem Design, erweiterten Möglichkeiten im Vorschaumodus und Features wie KI-gestütztem Text-to-Speech ermöglicht das neue Video Deluxe noch schneller hochwertige Ergebnisse.

Das Herzstück der Neuerungen ist laut Magix die komplett überarbeitete Programmoberfläche: Die reduzierte grafische Gestaltung soll für mehr Fokus beim Bearbeiten von Videos und Effekten sorgen. Im kontrastreichen Design wirken Schrift und Icons moderner und übersichtlicher, so der Hersteller.

Für einen schnelleren Workflow sorgt die Objektauswahl im Vorschaumonitor. Die Nutzer können nun direkt in der Vorschau Objekte auswählen und manipulieren, ohne sie mühsam auf der Timeline suchen zu müssen. Selbst bei komplexem Material behält man so die volle Kontrolle und kann mühelos Anpassungen vornehmen. Zusätzlich ermöglicht der neue Zoom im Vorschaumonitor eine genaue Detailansicht für Videos und Fotos. Per Mausrad können die Nutzer heranzoomen, Effekte präzise einsetzen und ihren Projekten ein professionelles Finish verpassen. Per Shortcuts kann man auch im Handumdrehen wieder aus der Detailansicht herauszoomen, ohne den Überblick zu verlieren.

Bei der Premium Version ist zum ersten Mal ein neues Kreativ-Plug-In mit an Bord: ProDad VitaScene V5 Pro. Das ermöglicht es, Videoprojekte mit über 220 Effekten, nahtlosen Übergängen und Filtern zu verbessern. Durchdachte Vorlagen sollen auch Einsteigern dabei schnelle Ergebnissen ermöglichen. Ambitionierte Benutzer profitieren von einer Vielzahl von Kombinationen und Einstellungsmöglichkeiten.

Mit dem neuen Text-to-Speech-Assistenten in der Abo-Version von Video Deluxe 2024 können geschriebene Audiokommentare in gesprochene Sprache umgewandelt werden. Dabei können Stimmlage und Betonung je nach Situation und persönlichem Geschmack flexibel eingestellt werden, so Magix. Das neue Feature ermöglicht Off-Text in Videos im Handumdrehen.

Video Deluxe 2024 unterstützt zudem Import und Export im AV1-Codec, der für Kompression ohne visuelle Qualitätsverlust steht. Als Nachfolger des weit verbreiteten HEVC-Standards bietet dieser Codec eine beeindruckende Bildqualität, selbst bei niedrigen Datenraten, erläutert Magix. Unterstützt von Mehrkernprozessoren und GPU-Beschleunigung sollen nun noch mehr Exportmöglichkeiten mit maximaler Hardware-Unterstützung zur Verfügung stehen.

Angebunden ist der Magix Hub, eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die einfachen Zugriff auf viele hilfreiche Funktionen wie etwa Nutzerprofil und die neue Online-Hilfe bietet. Im Abo besteht außerdem der Zugang zu Magix Content mit über 1,5 Millionen lizenzfreien HD-Videos und Multimedia-Inhalten: Musik und Soundeffekte, sowie Stock-Material und Animationen.

»Mit Video Deluxe bieten wir unseren Kunden seit jeher den besten Einstieg zur Produktion hochwertiger Videos am eigenen Rechner. In der neuesten Version haben wir uns darauf konzentriert, die kreative Arbeit noch schneller und stabiler zu gestalten, mit Ergebnissen, die von Anfang an Spaß machen«, sagt Hagen Hirche, CTO von Magix.

»Egal, auf welchem Level man einsteigt: Video Deluxe 2024 überzeugt durch Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit.«

Video Deluxe 2024 ist ab sofort zu folgenden Preisen erhältlich: