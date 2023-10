Bluebell: optische Broadcast-Signalkonvertierung

Bluebell bietet diverse Lösungen für die Wandlung zwischen optischen und elektrischen Signalen.

Im Broadcast-Markt gibt es in verschiedenen Bereichen Bedarf für die Wandlung zwischen elektrischer und optischer Signalübertragung. Dabei gilt es, Aufgaben wie Embedding/De-Embedding, IP-Anpassungen, optische Medienumsetzung, optische Vernetzung und Multiplexing, Signalumsetzung und Synchronisation über Glasfaser zu bewerkstelligen. Innerhalb von Broadcast-Infrastrukturen sind dabei Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz gefordert.

Ein Hersteller, der hier ein umfangreiches, wachsendes Produkt-Portfolio anbietet, ist Bluebell Opticom. Dabei besteht laut Bluebell volle Kompatibilität zu anderen Herstellern, so dass eine nahtlose Integration zwischen Bluebell-Sendern und Empfängern anderer Hersteller gewährleistet ist.

Als englisches Unternehmen entwickelt und fertigt Bluebell Opticom seit vielen Jahren hochwertige Infrastrukturlösungen für die Broadcast-, Telekommunikations- und professionelle AV-Industrie.

Chassis in zwei Größen: BC100i und BC160i

Als Plattform für die genannten Aufgaben in der optischen Signalumwandlung bieten sich BC100i- und BC160i-Chassis an. Redundante Stromversorgung, Netzwerküberwachung und Touchscreen-Display machen die Plattform ideal für Außenübertragungswagen, Festinstallationen und Fly-away-Systeme.

Das BC100i-Chassis verfügt über 15 Kartensteckplätze. Kombiniert mit der BC370T Quad Electrical to Optical Transmitter-Karte für 3G-SDI (á 4 x 3G-SDI Ports) ergeben sich beispielsweise 60 Umwandlungskanäle in einem Rack-Platzbedarf von nur 3 HE.

Das kleinere BC160i-Chassis mit sechs Steckplätzen liefert in Kombination mit der BC370T Quad Electrical to Optical Transmitter-Karte für 3G-SDI (á 4 x 3G-SDI Ports) insgesamt 24 Umwandlungskanäle.



Bei Konvertierungen von 12G-SDI in optische Signale bietet das BC100i Chassis 30 Kanäle in Verbindung mit der Dual Channel Electrical to Optical Transmitter BC365T-Karte und 12 Kanäle für das BC160i Chassis.

Monitoring, Firmware-Update

Externe Überwachung über ein IP-Netzwerk ist mit der optionalen Netzwerkkarte BM102i möglich, da sie mit dem SNMP-Protokoll v2.1 arbeitet. Die interne Hauptplatine des Frames verfügt über einen Microcontroller und einen Speicher für die Verwaltung der Statusdaten der Karte.

Der Farb-Touchscreen auf der Vorderseite zeigt den Signalstatus an, einschließlich Kartentyp, PSU-Status, Spannung und interner Temperatur.

Firmware-Aktualisierungen können einfach über den USB-Anschluss an der Vorderseite installiert werden.

Anwendungen, Anpassungen, Emmy-Award

Die Produkte werden für kritische Bereitstellungen von Video-, Audio- und Datendiensten eingesetzt, die den Transport von Signalen mit hoher Bandbreite über große Entfernungen mittels Glasfaser- und IP-Netzwerk erfordern.

Die Lösungen reichen von robusten, eigenständigen, vor Ort einsetzbaren Produkten bis hin zu komplexen Festinstallationslösungen. Neben seinen vorgefertigten Produkten hält Bluebell seinen Kunden auch die Option offen, eigene Lösungen »maßgeschneidert« mit den jeweils benötigten Komponenten zusammenzustellen — ganz so, wie es die jeweilige Infrastruktur erfordert.

2018 erhielt das Unternehmen einen Emmy-Award für die bahnbrechende Entwicklung von SDI-Signalübertragungen über Glasfasernetze.

Vertrieb

Seit vielen Jahren arbeitet Bluebell Opticom erfolgreich mit seinem deutschen Vertriebs- und Servicepartner SHM Broadcast GmbH zusammen. Der Vertriebspartner verfügt über Demo-Equipment vor Ort und kann individuelle Beratungen durchführen.