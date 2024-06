Arri stellt mit Hi-5 SX neue Handeinheit vor

Arri bringt die einachsige Hi-5 SX auf den Markt – und damit neben dem dreiachsigen Topmodell Hi-5 eine weitere fortschrittliche Handeinheit zur kabellosen Kamera- und Objektivsteuerung.

Die Hi-5 SX ist bereit für eine Vielzahl von Ein-Achsen-Aufgaben am Set und kann über optional erhältliche Softwarelizenzen leicht für noch mehr Funktionen aufgerüstet werden. Das Gerät ist wetterfest und äußerst strapazierfähig und bietet die gewohnte Arri-Verlässlichkeit bei der Steuerung fast aller Objektive an allen Kameras – und das zu einem attraktiven Preis.

Die Hi-5 SX hat die gleiche Form wie die Hi-5 und verfügt über ein bewährtes ergonomisches Design, das eine bequeme Handhabung und Bedienung sicherstellt. Das große Display ist gut lesbar. Der intuitive Touchscreen basiert auf der grafischen Benutzeroberfläche einer Kamera. Außerdem bietet Arri für die Hi-5 und die Hi-5 SX austauschbare Funkmodule an, so dass die Crews das jeweils am besten geeignete Modul für jeden Drehort wählen und die unterschiedlichen regionalen Frequenzvorschriften einhalten können.

Upgrade-Fähigkeit ist eines der Kernmerkmale des Hi-5-SX-Konzepts. Das Gerät ist mit allen vorhandenen Hi-5-Lizenzen kompatibel, inklusive Cinefade, Red-Kamerasteuerung und Focusbug. Außerdem kann die Hi-5 SX mit zwei neuen Softwarelizenzen aufgerüstet werden, die den Anwendern die Freiheit und Flexibilität geben, auf die benötigten Funktionen zuzugreifen, wann immer sie diese benötigen.

So ermöglicht die Lizenz Hi-5 SX Plus Lens Mapping die Erstellung eines individuellen Smart Rings, sechs zusätzliche Benutzertasten, den Tail-Slate-Modus und mehr. Die Lizenz Hi-5 SX All-Axis wiederum gestattet die gleichzeitige Verwendung von Drehknopf, Slider und Force-Pad für die dreiachsige Objektivsteuerung sowie vollständige Display-Informationen, AUX-Achse und vollständige virtuelle T-Stop- und Brennweitenfunktionen. Sobald beide Lizenzen installiert sind, ist die Hi-5 SX funktional nicht mehr von der Hi-5 zu unterscheiden; der blaue SX-Joystick kann sogar gegen einen schwarzen ausgetauscht werden. Anwender der Hi-5 SX, die keine zusätzlichen Lizenzen installiert haben, können zwischen dem Drehknopf, dem Slider oder dem Force-Pad wählen, um eine einzelne Objektivachse zu steuern, sei es Fokus, Blende oder Zoom.

Mit der Hi-5 SX können Kameraassistentinnen und -assistenten ihre anfängliche Investition in eine Handeinheit und einen Objektiv-Motor begrenzen. Gleichzeitig haben sie die Gewissheit, mit dem modernsten Ein-Achsen-Gerät auf dem Markt von der weltweit anerkannten Marke Arri zu fokussieren. Im Laufe ihrer Karriere können sie ihre Hi-5 SX aufrüsten, um Produktionen mehr Funktionen zu bieten und ihre Verdienstmöglichkeiten zu erhöhen.

Für etablierte Kameraassistentinnen und -assistenten, die bereits eine dreiachsige Handeinheit sowie mehrere Objektivmotoren besitzen, ermöglicht die Hi-5 SX separate, vom DP oder DIT bediente Blendenzüge mit modernster Technologie. Für Verleihfirmen, die über mehrere Handeinheiten verfügen, bietet die Hi-5 SX eine kostenneutrale Möglichkeit, ältere dreiachsige Geräte, die häufig für einachsige Aufgaben eingesetzt werden, zu verkaufen und sie durch neue, hochmoderne Einheiten zu ersetzen.

Mit ihrem robusten, abgedichteten, staub- und wetterfesten Gehäuse kann mit der Hi-5 SX auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen absolut zuverlässig gearbeitet werden. Akkus der Marke Arri, die auf der NP-L-Schnittstelle basieren, können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne das Gerät ausschalten zu müssen. Dabei wird die verbleibende Kapazität auf dem Display genau angezeigt.

Die neue Hi-5 SX kann ab 1. Juli 2024 bestellt werden und wird ab 1. Oktober 2024 ausgeliefert. Sie ersetzt die einachsige Handeinheit SXU-1, die Arri aus dem Sortiment nimmt.