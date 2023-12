Sony Virtual Production Toolset

Sonys Virtual Production Toolset steht zum Download bereit.

Sonys VR-Toolset ist eine Software-Lösung, die den Workflow in VR-Sets visualisieren und vereinfachen soll.

Wenn es mit der Unreal Engine installiert ist, ermöglicht das Toolset, die Einstellungen auf der Venice, Venice 2 und dem Crystal LED‑Display genau zu reproduzieren, um so Aufnahmen genau im Voraus zu planen, bevor das Team am Set erscheint. Von Bildmodi bis zur Blende, ND‑Filtereinstellung und präzisen Farbanpassungen – alles lässt sich anpassen, und diese Einstellungen können dann in die echte Venice exportiert werden.







Sonys Toolset für die virtuelle Produktion hilft also, aktuelle Probleme bei der virtuellen Produktion zu überwinden. Es verfügt über eine Moiré-Warnfunktion für die Vorabvisualisierung und das Drehen am Set, die mit bloßem Auge nicht wahrnehmbare Moiré-Muster erkennen kann. Der Farbkalibrator stellt sicher, dass die Farben, die man vor dem Dreh festlegt, mit den Farben in den Aufnahmen übereinstimmen.

Das Toolset steht bei Sony ab sofort zum Download bereit.