Virtual Production auf Gran Canaria

Arri Solutions, VCI und ROE Visual realisieren hochmodernes Virtual-Production-Studio in Gran Canaria.

Die Gran Canaria Studios – eine der größten Virtual-Production-Umgebungen in Europa – bieten internationalen Filmproduktionen künftig modernste Studiotechnik und die Standortvorteile der Insel. Nun wurde die erste Bauphase abgeschlossen.

Die Virtual-Production-Infrastruktur befindet sich auf der 1200 Quadratmeter großen Bühne 1 des Geländes der Gran Canaria Studios und wurde von Arri Solutions, dem Integrator Video Cine Import (VCI) und ROE Visual, einem Hersteller von hochwertigen LED-Produkten, entwickelt und realisiert.

In Auftrag gegeben wurde das Studio von der Economic Promotion Agency of Gran Canaria (SPEGC), um sowohl Independent- als auch High-end-Produktionen aus dem In- und Ausland eine Heimat zu bieten. Das Projekt stärkt den Ruf der Insel als florierender Hotspot für Filmproduktionen.

»Die Filmindustrie ist eine der wirtschaftlichen Säulen der Region. Wir engagieren uns sehr für die Entwicklung dieser Branche auf der Insel. Gran Canaria unternimmt große Anstrengungen, ein führendes Zentrum für TV und Spielfilm zu werden«, erklärt Cosme García Falcón, Managing Director der SPEGC. »Mit der Errichtung dieser Virtual-Production-Stage haben Content-Unternehmen aus der ganzen Welt Zugang zu einem der besten Studios auf dem neuesten Stand der Technik sowie zu hochwertigen technischen und operativen Dienstleistungen, entwickelt von renommierten Spezialisten wie Arri, VCI und ROE Visual. Die Gran Canaria Studios helfen Produktionsfirmen, ihre Geschichten zu erzählen und die Insel Gran Canaria, die Region und Spanien insgesamt als perfekt vorbereitete Location und profitables Zentrum für audiovisuelle Produktionen zu positionieren.«

In enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten von ROE Visual und VCI übernahmen die Experten von Arri Solutions bei diesem Projekt umfassendes Consulting, Systemdesign, Projektsteuerung und Installation. Das Team entwarf eine einzigartige, feststehende, gekrümmte LED-Stage mit hochflexiblen, anpassbaren Elementen, um eine breite Palette von Produktionen unterzubringen und die Bühnenauslastung zu maximieren.

Die LED-Stage besteht aus einer festen, 40 mal acht Meter großen, hufeisenförmigen Wand und zwei verstellbaren Decken (90 und 45 Quadratmeter), die an Motoren mit variabler Geschwindigkeit aufgehängt sind und Höhen- sowie Neigungsänderungen ermöglichen. Um den Raum des Studios zu optimieren, ist die gesamte LED-Wand an einer innovativen Stahlkonstruktion befestigt, die wiederum die Aufhängung der Beleuchtung sicherstellt.

Weitere Konfigurationen können durch zwei zusätzliche, drei mal fünf Meter große, mobile LED-Wände beziehungsweise Seitenflügel realisiert werden, die mit der Hauptwand zusammenhängen oder Teil des physischen Bühnenbildes sind.

Im gesamten Volume kommen ROE Visual Black Pearl BP2V2 LED-Panels zum Einsatz, die für außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit bekannt sind. Diese Panels bieten hochauflösende Bilder und versorgen Filmschaffende mit kontrastreichem, detailliertem Bildmaterial. Außerdem bieten die Panels Flexibilität und Präzision, die für modernste Virtual-Production- und XR-Anwendungen erforderlich sind.

»Wir freuen uns sehr, dass Arri Solutions die Chance hatte, die technische Umsetzung dieses Vorzeigeprojekts zu leiten. Wir bedanken uns bei allen beteiligten Partnern für die hervorragende Zusammenarbeit und beim SPEGC für das äußerst positive Feedback«, betont Kevin Schwutke, Senior Vice President Business Unit Solutions Arri Group. »Gran Canaria blickt auf eine langjährige Tradition als Standort für große Spielfilm-, Werbe- und Independent-Produktionen zurück. Mit diesem neuen Studio haben Produktionsfirmen nun Zugang zu zukunftsorientierten Technologien an einem flexiblen, effizienten Standort. Wir sind sicher, dass die Gran Canaria Studios ein wichtiger Faktor für die Erweiterung der Produktionsinfrastruktur in der Region sein werden.«

»Sehr gern haben wir zur Entwicklung der Gran Canaria Studios beigetragen«, sagt Olaf Sperwer, Business Development Manager bei ROE Visual. »Dieses Projekt unterstreicht unsere Absicht, erstklassige LED-Lösungen zu liefern, die den höchsten Branchenstandards entsprechen. Die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern war dabei von entscheidender Bedeutung. Arri Solutions war federführend bei der Integration und sorgte für eine nahtlose und effiziente Implementierung. ROE Visual ist stolz darauf, dieses fortschrittliche Virtual-Production-Studio fertiggestellt zu haben, das europäischen und internationalen Film- und TV-Produzenten die beste verfügbare Virtual-Production-Technologie bietet. Durch Virtual Production auf höchstem Niveau werden die Gran Canaria Studios zu einem wichtigen Anziehungspunkt für namhafte, internationale Filmproduktionen. Wir danken der SPEGC sowie unseren Partnern VCI und Arri für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei diesem einzigartigen Projekt.«

»Wir freuen uns sehr, die Eröffnung des größten und modernsten Virtual-Production-Studios in Spanien bekannt geben zu können, das zugleich auch zu den bedeutendsten und fortschrittlichsten in Europa gehört. Dieses Ausnahmeprojekt, koordiniert von VCI, wurde durch unsere Zusammenarbeit mit Arris zukunftsweisendem Engineering und der hochmodernen LED-Wall-Technologie von ROE möglich. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der SPEGC, deren Engagement und Weitsicht bei der Verwirklichung des Projekts von entscheidender Bedeutung waren. Dieses Studio setzt neue Maßstäbe für Virtual Production und fördert die Entwicklung eines umfassenden digitalen Ökosystems, einschließlich qualifizierter Fachleute in diesem aufstrebenden Bereich«, kommentiert Fernando Baselga, CEO von Video Cine Import.