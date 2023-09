Sony-Produkte für Virtual Production

Das Zusammenspiel von Kameras, LED-Wänden und Software im Bereich Virtual Production, zeigte Sony bei der IBC2023.

Sony hatte bei der IBC2023 am eigenen Stand ein kleines Virtual Set aufgebaut.

Dort zeigte der Hersteller das Zusammenspiel von Kameras, Videowänden und dem Virtual-Toolset von Sony.

Der Hersteller sieht im Bereich Virtual Production Vorteile in der Kombination von Sony-LED-Wänden und Sony-Kameras, etwa in Bezug auf die Farbwiedergabe und die Farbräume.

Das VR-Toolset ist eine Software-Lösung von Sony, die den Workflow in VR-Sets visualisieren und vereinfachen soll.

So kann diese Lösung prävisualisieren, was passiert, wenn man die Kamera innerhalb des Sets an verschiedenen Stellen positioniert und kann dann vor Moiré warnen.







Außerdem zeigte Sony auck die neuen Verona-LED-Displays der Crystal-Baureihe. Sie sollen sich insbesondere durch ihre Deep-Black- und Anti-Reflection-Surface-Technology auszeichnen.

Die neu entwickelte Deep Black- und Anti-Reflection-Oberflächentechnologie sorgt sowohl für einen tiefschwarzen Bildausdruck als auch für eine reflexionsarme Leistung, die Kontrastverluste durch Licht von benachbarten LED-Displays und Studiobeleuchtungsanlagen erheblich reduziert. Diese innovative Technologie reduziert den Kontrastunterschied zwischen dem auf das LED-Display projizierten Bild und den Schauspielern, die am Set vor dem Display agieren, erheblich. Virtualität und Realität verschmelzen auf natürlichste Weise, was den Zeit- und Kostenaufwand für Anpassungen nach dem Dreh reduziert, betont Sony.

Zusätzlich zu den außergewöhnlichen Schwarzwerten und der geringen Reflexion erreicht Verona eine hohe Helligkeit von 1.500 cd/m2 und eine große Farbskala, die mehr als 97 % von DCI-P3 abdeckt, um realistische Drehorte wiederzugeben. Er verwendet auch Hochleistungs-LED-Treiber-ICs, die eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 7.680 Hz ermöglichen, um Scanline-Artefakte auf der Kamera drastisch zu reduzieren. Die beiden neuen Modelle ZRD-VP15EB/23EB und ZRD-VP15EM/23EM sind mit 1,56 mm und 2,31 mm Pixelabstand erhältlich.