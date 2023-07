Atomos bringt AtomX Cast Desktop App auf den Markt

In Kombination mit der neuesten Firmware, AtomOS 10.93.00 für Ninja V und Ninja V+, bietet die App ein völlig neues Control Panel für den Ninja Cast.

Die Atomos App, die für Mac und PC erhältlich ist, bietet mehr Platz auf dem Bildschirm und noch mehr Funktionen, wie zum Beispiel die KI-gestützte, automatische Farbanpassung.

Durch den Abgleich der Kameraeingänge anhand eines Eingangs als Referenz, behebt diese einzigartige Funktion schnell und präzise das Problem der unterschiedlich farblich abgestimmten Kameraeingänge.

Kombiniert man einen Ninja V/V+ mit einem AtomX Cast, wird daraus der Ninja Cast, ein eigenständiger Switcher, Multiview-Monitor und Rekorder in Sendequalität. Alle Funktionen des Ninja Cast werden in der App nachgebildet, und alle Einstellungen und Änderungen in der App werden sofort auf den Ninja Cast übertragen.

Weitere Informationen bietet die Atomos-Website.