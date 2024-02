Fujifilm bringt X100VI auf den Markt

Die Fujifilm X100VI ist ausgestattet mit einem 40,2 MP CMOS-Sensor und dem neuesten Prozessor sowie der ersten In-Body-Bildstabilisierungsfunktion in der Serie.

Die X100VI ist das neueste Modell der X100-Serie von High-End-Kompaktdigitalkameras mit einem rückwärtig beleuchteten 40,2-MP-Sensor und dem neuesten Prozessor. Sie ist das erste Modell der Serie, das über eine integrierte Bildstabilisierungsfunktion verfügt, um eine noch höhere Bildqualität und Leistung zu erzielen.

Das erste Modell der X100-Serie, die Fujifilm X100, wurde 2011 eingeführt. Sie wurde aufgrund ihres »Hybrid-Sucher», der zwischen optischen und elektronischen Systemen umgeschaltet werden kann, ihr es Designs und ihrer Bedienbarkeit und natürlich auch wegen ihrer Bildqualität hoch gelobt.

Die neue »X100VI» behält den »Hybrid-Sucher» und das Design bei, verfügt aber über den rückwärtig beleuchteten »X-Trans CMOS 5 HR« Sensor mit ca. 40,2 Megapixeln und die Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungs-Engine »X-Processor 5«. Darüber hinaus ist sie die erste Kamera der X100-Serie, die über eine neu entwickelte körpereigene Bildstabilisierungsfunktion mit maximal 6,0 Blendenstufen verfügt und gleichzeitig ein kompaktes und leichtes Gehäuse mit einem Gewicht von ca. 521 g aufweist. Sie kann für die Fotografie in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden.

Die X100VI verbindet die Liebe zum Detail in ihrem Design und ihrer Bedienbarkeit mit herausragenden Funktionen, die eine außergewöhnliche Bildqualität liefern und die Freude am Besitz einer Kamera und die Faszination der Fotografie für ein breites Spektrum von Anwendern, von professionellen Fotografen bis hin zu Fotografie-Enthusiasten, vermitteln.

Bildqualität

Der neue »X-Trans CMOS 5 HR«-Sensor mit ca. 40,2 Megapixeln verbessert die Lichtaufnahme, sodass ISO 125 jetzt als normale Empfindlichkeit gilt. Zusammen mit dem 23-mm-F2.0-Objektiv liefert er scharfe, hochauflösende Bilder., so der Hersteller.

Der »REALA ACE«-Modus in der X-Serie, einschließlich X100, bietet originalgetreue Farbwiedergabe und 20 Filmsimulationsmodi für vielfältige Farbausdrücke.

Erstmals in der X100-Serie ermöglicht der Motiverkennungs-AF, basierend auf Deep-Learning AI, die Erkennung verschiedener Objekte und Tiere, ergänzt durch einen fortschrittlichen AF-Vorhersagealgorithmus für die Erfassung schnell bewegender Motive.

Verbesserte Funktionen

Die X100 Serie bietet einen 5-Achsen-Bildstabilisator mit bis zu 6,0 Blendenstufen in einem leichten Gehäuse (521 g) und ist somit sehr kompakt.

Der »Advanced Hybrid Viewfinder« erlaubt den Wechsel zwischen optischem und elektronischem Sucher, wobei letzterer ein hochauflösendes OLED-Panel mit 3,69 Millionen Bildpunkten nutzt.

Eine »Elektronischer Entfernungsmesser«-Funktion zeigt einen kleinen EVF im OVF für präzise Fokussierung.

Neu ist auch die 6,2K/30P Filmaufnahme mit Tracking-AF und die Kompatibilität mit Frame.io für einen schnellen Upload und Workflow.

Filmaufzeichnung

Die X100VI kann Video in 6,2K (6240 x 3150 Pixel) mit 25P aufnehmen kann. Dabei arbeitet sie mit HEVC/H.265- sowie H.264-Komprimierung.

Design

Das Design der Kamera wirkt sehr hochwertig. Der ultradünne, neigbare LCD-Monitor ermöglicht Aufnahmen aus hohen und niedrigen Winkeln in einer Vielzahl von Stilen. Die Form des Griffbereichs wurde so gestalet, dass er besser in der Hand liegt. Außerdem wurden die Tasten auf der Rückseite der Kamera so angeordnet, dass sie von der rechten Hand leichter bedient werden können, was das Fotografieren beim Blick durch den Sucher komfortabler macht.

Zubehör

Die Kamera ist wetterfest, wenn der Adapterring AR-X100 (separat erhältlich) und der Schutzfilter PRF-49 (separat erhältlich) angebracht sind.

Die Streulichtblende »LH-X100» (separat erhältlich) ist ebenfalls kompatibel.

Zwei Arten von Konversionslinsen (separat erhältlich) ermöglichen es dem Benutzer, die Brennweite zu ändern, ohne die optische Leistung oder die Blendenzahl zu verändern.

1) Weitwinkel-Konverterlinse »WCL-X100 II»

Die Brennweite kann um etwa das 0,8-fache auf 19 mm (entspricht 28 mm im Kleinbildformat) verändert werden, was für die Landschaftsfotografie sehr nützlich ist.

2) Tele-Konvertierungslinse TCL-X100 II

Die Echtledertasche LC-X100V (separat erhältlich) verleiht der Kamera ein luxuriöses Aussehen. Die Speicherkarte und der Akku können eingelegt und entnommen werden, ohne dass die Tasche entfernt werden muss.

Die Kamera soll Ende Februar für 1.799 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich sein.