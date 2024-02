Neuheiten von Christie

Christie zeigt unter anderem LED-Videowände, 1DLP-Laserprojektoren, RGB Pure-Laserprojektoren sowie leistungsstarke Lösungen für Content-Management und Bildverarbeitung.

»Als Gründungsmitglieder der ISE sind wir besonders stolz darauf, bei der 20. Ausgabe der Messe dabei zu sein«, erläutert Arlonna Seymour, Executive Director, Corporate Marketing, bei Christie. »Unsere Lösungen, die auf 95 Jahren Erfahrung und Fachwissen als Technologieinnovator gründen, ermöglichen es Kreativen und Partnern, herausragende immersive Experiences zu schaffen.«

Christies Executive Vice President for Enterprise, Michael Bosworth, fügt hinzu: »Wir möchten Besuchende der Messe inspirieren und unsere Partner in die Lage versetzen, überragende Projekte zu gestalten, die wiederum Benutzer und Publikum begeistern. Wir bieten umfassende Komplettlösungen an, die darauf abzielen, nahtlos zusammenzuarbeiten – von der Displaytechnologie über Content-Management bis hin zur Bildverarbeitung.«

Raus aus der Komfortzone

Sechs Christie 4K13-HS 1DLP Laserprojektoren – die erstmalig bei der ISE vorgestellt werden – sollen für Projektionen in alle Richtungen eingesetzt werden. Dabei ist der Content von Augmenta gestaltet, während Théoriz die Sensortechnik bereitstellt. Beide sind für ihre unkonventionellen Kundenerlebnisse bekannt.

Displaylösungen mit neuem Videowandprozessor – ein Paket für Kontrollräume für jedes Budget

Hedra ist Christies neuer Videowandprozessor, der seine Premiere in der EMEA-Region feiert. Hedra ermöglicht den Benutzern, mehrere Quellen sicher anzuzeigen, anzuordnen und zu bedienen, damit diese schnelle und fundierte Entscheidungen treffen können. Im Paket mit Christies LED/LCD-Videowänden bietet Hedra eine Komplettlösung für kleine Kontrollräume, mobile Einsatzzentralen und Rundfunkanstalten.

Auch Christies neue LED-Videowand-Lösung, die Serie Core III, gibt ihr Debüt auf der Messe. Sie ist in fünf Pixelabständen verfügbar, bietet 40 % mehr Energieeffizienz und 30 % weniger Gewicht als ihre Vorgänger aus der Serie Core II. Die Serie Core III ist für den Einsatz an Standorten im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in öffentlichen Räumen konzipiert, wo sie für Wert, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit steht.

Kontraste

Christie präsentiert den M 4K15 RGB Pure, einen Laserprojektor mit Ultrahochkontrastobjektiv (UHC) für eine unvergleichbare Bildqualität, die nur RGB Pure Laser bieten kann. Das Ganze wird vor Ort präsentiert.

Anwendung für Museen

Erstmals wird auch der 4K860-iS 1DLP Laserprojektor aus der Inspire-Serie in EMEA vorgeführt. Der neue Laserprojektor mit 8.500 Lumen und einem Gewicht von nur 15 kg bietet ein beeindruckendes Verhältnis von Größe zu Helligkeit.

MicroTiles LED

Besuchende, die an den Stand kommen, können vor einem großen, interaktiven Videowand-Turm mit Christie MicroTiles LED (0,75 mm Pixelabstand), der 1,5 Meter breit und 5,5 Meter hoch ist, mit den Armen in der Luft winken und sehen, was passiert. Mit Inhalten der Kreativpartner Augmenta und Théoriz bieten die preisgekrönten MicroTiles LED eine lebhafte und vielseitige Technologie, die kreativ dazu eingesetzt werden kann, um ganz besondere visuelle Eindrücke zu schaffen, wie beispielsweise Stacking, 90-Grad-Innen-/Außenecken sowie konkave und konvexe Krümmungen.

Wir sind nicht viereckig, sondern sechseckig

Auch Projektionsmapping wird eine wichtige Rolle am Christie-Stand spielen. Ein Trio aus Christie M 4K25 RGB Pure Laserprojektoren wird Content von Loop Light GmbH auf eine Reihe von sechseckigen Formen projizieren. Gesteuert wird das Ganze mit Hilfe der Software Christie Pandoras Box. Ein Projektionsmapping-Modell im kleineren Maßstab ermöglicht es Besuchern, mehr über den Mapping-Prozess zu erfahren und praktische Erfahrungen mit der Pandoras Box Software zu sammeln.

Zudem beleuchten zwei Christie Griffyn 4K50-RGB Pure Laserprojektoren (50.000 Lumen, native 4K) ein Blended Display im selben Bereich und stellen damit ihre Fähigkeit unter Beweis, Bilder mit starker Wirkung und hellen, lebhaften Farben zu liefern.