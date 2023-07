Neuheiten von Guntermann & Drunck

Guntermann & Drunck präsentiert bei der IBC innovative Lösungen für das Zusammenspiel von Broadcast und IT.

Erweiterung der Produktreihe VisionXS

Neuheiten bringt G&D aus der Produktreihe VisionXS mit. Die Hochleistungs-KVM-Extender der Serie sind matrixkompatibel und bieten eine große Bandbreite nützlicher Features für das optimale Bedienerlebnis. Die Systeme sind als KVM-over-IP-Systeme oder als Variante für klassische direkte Übertragung erhältlich. Mit 10G-Datenübertragungstechnologie für noch bessere User Experience und mit Auflösungen von bis zu 4K verbindet VisionXS großen Funktionsumfang und Performance im Taschenformat. Bei der Serie, die fortlaufend weiterentwickelt wird, setzt der Hersteller ebenfalls auf seine bewährte, verlustfreie Kompression bluedec, die authentische, pixelperfekte Videoerlebnisse ermöglicht.

Dual-Head für mehr Ergonomie

Die VisionXS- und VisionXS-IP-DP-HR-Varianten gibt es auch mit zwei Displayport-Anschlüssen für Multi-Monitor-Anwendungen. Diese Variante ermöglicht das Bedienen von maximal zwei Monitoren gleichzeitig und spart durch das Nutzen von nur einem Transmission-Anschluss Verkabelungsaufwand und zusätzliche Hardware. Auf der Anwenderseite sorgt die neue Option für mehr Ergonomie und Flexibilität an den Arbeitsplätzen.

Vereinfachte Installation mit PoE-Varianten

Des Weiteren gibt es neue Varianten, die Power-over-Ethernet (PoE) unterstützen. Das neue Feature ermöglicht die Spannungsversorgung des Gerätes über den Transmission-Anschluss. Das reduziert nicht nur den Planungs- und Installationsaufwand, das Modul kann dadurch doppelt gegen Ausfälle gesichert werden: Das Gerät ist sowohl über die Hauptstromversorgung als auch über das Netzwerkkabel angeschlossen und bietet damit eine Versorgungsredundanz, falls eine Verbindung ausfallen sollte. Dadurch wird höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit im Dauereinsatz garantiert.

VisionXS mit Type-C-Anschluss

Die neuesten Mitglieder in der VisionXS-Familie sind die VisionXS-Type-C-Rechnermodule. Diese Produkte ermöglichen die Einbindung von modernen Quellen wie USB-C-Rechnern, Notebooks, Tablets und sogar Smartphones und folgen damit dem Trend zu einem verbesserten und universellen USB-Standard.

PersonalWorkplace-Controller

Mithilfe des PersonalWorkplace-Controllers erhalten die Anwender einen integrierten und flexiblen Zugriff auf alle benötigten Daten an nur einem Arbeitsplatz.

Durch modifizierte Anordnungen von Bedienprozessen wird zudem die Arbeitsplatzergonomie deutlich verbessert. Die Echtzeitdarstellung mehrerer Rechnerquellen auf einem großen Monitor und somit die latenzfreie Bedienung mehrerer Rechner über eine einzige Konsole erleichtert die Arbeit. Die hohe Bildqualität und unbegrenzte Flexibilität in der Anordnung der Quellen bieten einen enormen Mehrwert. Auf diese Weise lassen sich auf größeren Bildschirmen aktive Arbeitsbereiche und Überwachungsbereiche ergonomisch einrichten.

Alle Informationen auf einer Videowand

Die Videowand als zentrales Element im Kontrollraum bietet viele Vorteile in Bezug auf Übersichtlichkeit und Zusammenarbeit. Durch den Einsatz eines Multiviewing-Tools wie dem PersonalWorkplace-Controller Pro Video von G&D können bis zu 26 physikalische Quellen und Streams auf einer Videowand dargestellt werden. Das Layout ist nahezu unbegrenzt flexibel mit hoher Bildqualität bis zu 4K@60Hz.

E-Sports für Profis

KVM-Lösungen sind ein fester Bestandteil im Broadcast – aber auch in E-Sports Anwendungen finden sie ihren Platz. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Popularität von Profi-Gaming immens gestiegen, mit ihm auch die technologischen Anforderungen an die entsprechende Ausrüstung. G&D zeigt, wie der KVM-Einsatz den gesamten Workflow für Gamer und Produzenten bei Übertragungen von Wettkämpfen oder bei großen Live-Events in Arenen optimiert. Die Systeme werden den Anforderungen der professionellen Gamer gerecht: ein latenzfreier und pixelgenauer Zugriff in Echtzeit auf die Hochleistungsrechner sowie hohe Bildraten von bis zu 240 HZ/s. Produzenten können ebenso in Echtzeit auf die verschiedenen Quellen zugreifen und dank Framerate-Konvertierung die unterschiedlichen Signale skaliert auf einer Videowand oder in Streams für Zuschauer zur Verfügung stellen. Das Ergebnis: ein optimaler und kollaborativer Workflow für Mensch und Maschine.