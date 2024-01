Sony präsentiert sein neuestes Crystal LED-Sortiment

Sony präsentiert neben der aktuellen CH-Serie auch brandneue Lösungen, die die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie erweitern.

Sony stellt auf der ISE 2024 seine Crystal LED-Lösungen vor. Erstmals zeigt das Technologieunternehmen in Barcelona seine 220-Zoll-Immersive CH-Serie. Standbesucherinnen und -besucher erleben die Vielseitigkeit und Qualität der Sony Display-Lösungen für den Einsatz in Unternehmen, im Einzelhandel, im Automobilbereich/Simulationsraum und in der virtuellen Produktion.

Ideal für Ausstellungs-, Konferenz- und Vorführräume

Die 220-Zoll-große Display der CH-Serie mit einem Pixelabstand von 1,2 Millimeter begrüßt die Gäste an der Vorderseite des Sony-Standes und bietet ein wahrhaft beeindruckendes Erlebnis von Farbe, Textur und Tiefe. Möglich macht das die hocheffiziente Super-Fine-LED-Technologie. Damit sind Displays der CH-Serie ideal geeignet für Ausstellungen, Konferenzräume und Vorführräume.

LED Flux für ein Maximum an Kreativität

Mit dabei auf der ISE ist auch Crystal LED Flux, das exklusiv für den europäischen Markt erhältlich ist und auf der ISE ein Debüt feiert – ein von Sony entworfenes und von Videofonika produziertes Produkt. Crystal LED Flux ist ein bewegliches Crystal LED-Stativ, das jeden Büroraum im Handumdrehen in einen Raum verwandelt, der von Kreativität und Zusammenarbeit geprägt ist. Sein Design bietet viel Flexibilität, denn es lässt sich leicht bewegen und in der Höhe verstellen und bietet Platz für alle benötigten Geräte und Zubehörteile – perfekt anpassbar an eine Vielzahl von Umgebungen. Crystal LED Flux wird im Unternehmensbereich mit der Crystal LED BH-Serie zu sehen sein.

Signalübertragung auf große Entfernung

Sony präsentiert auf der ISE 2024 zwei neue optische Signalverstärker. Die Fiber Optic Extender und ZRA-R1 von Sony eignen sich zur Signalübertragung über große Entfernungen für Crystal LED Displays. Sie sind sowohl mit der BH- als auch mit der CH-Serie kompatibel und machen Übertragungsstrecken von 300 Metern möglich.

Hochwertige Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen

»Sony setzt sich dafür ein, dass die hochwertigsten Lösungen für Endanwender mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen zugänglich sind«, sagt Rik Willemse, Head of Professional Displays and Solutions Europe. »Unsere auf der ISE gezeigten Lösungen sind ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Wir sind ständig bestrebt, Produkte zu liefern, die direkt auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.«

Virtueller Produktion gehört die Zukunft

Mit seinem Demo-Set für virtuelle Produktion zeigt Sony auf der ISE 2024 eindrucksvoll, welche Möglichkeiten die AV-Industrie mit dieser Technologie schon heute hat. Zum Einsatz kommt hier die neuen Crystal LED Verona von Sony mit ihren marktführenden Funktionen wie Deep Black und Anti-Reflection Surface Technology. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie in Unternehmen und im Einzelhandel nehmen zu, und Sony ist führend in diesem Bereich.