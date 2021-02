Super Bowl: Van Wagner und Ross in Tampa

Ross Video beliefert seit Jahren das Raymond James Stadium der Tampa Bay Buccaneers. Für das Endspiel gegen die Kanas City Chiefs wurde nochmals aufgerüstet.

Das Team von Van Wagner Productions ist seit mehr als drei Jahrzehnten für die Produktion des Super-Bowl-Wochenendes der NFL verantwortlich und sorgt regelmäßig für die Unterhaltung, die die Action auf dem Spielfeld ergänzt. In diesem Jahr durften nur 24.000 Fans das Spiel im Raymond James Stadium in Tampa verfolgen. 7.500 davon waren geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die von der NFL Freikarten erhielten — als Dank für ihre Arbeit während der Pandemie.

Das Raymond James Stadium ist die Heimat der Tampa Bay Buccaneers, langjähriger Kunde von Ross Video. Das Produktionsteam des Stadions, BucsVision, ist im Laufe der Jahre mit der Ross Unified Venue Control Solution gewachsen und hat zusammen mit Van Wagner und Ross für das Meisterschaftsspiel noch mehr Technik hinzugefügt. Der Regieraum des Austragungsortes ist mit dem Ross Produktionsmischer Acuity ausgestattet sowie mit mehreren XPression Studio Engines, die beim Spiel für Insert-Grafiken verwendet wurden. Auf der LED-Seite steuerte Tessera die Haupt- und Eckdisplays an, und das DashBoard-Steuerungssystem synchronisierte alle Elemente, um atemberaubende Bilder zu liefern.

Zusätzlich zu dem bereits leistungsstarken Produktionssystem wurden Piero Broadcast und Piero Live für die Replay-Analyse sowie für virtuelle Down & Distance-Linien hinzugefügt. Die Voyager-Grafikrendering-Lösung, unterstützt von der Unreal-Engine von Epic Games, zusammen mit Acid-Kameras, Furio-Roboter-Kameraköpfen und dem Lucid-Studio-Steuerungssystem, lieferten Augmented Reality (AR)-Grafiken, die Ergebnisse und etliche Next-Gen-Statistik-Inhalte für die anwesenden Fans anzeigten.

Das Stadion war zudem auch mit LED-Bildschirmen ausgestattet, die die ersten zehn Sitzreihen im Stadion abdeckten. Die 360-Grad-Displays für die Sitzplätze wurden von zusätzlichen XPression Tessera Engines gespeist, die sich nahtlos in das bestehende System einfügten.

»In diesen sehr schwierigen Zeiten ist es immer schön, sich auf einen Partner verlassen zu können, der nicht nur die Vision teilt, jedes Jahr ein Weltklasse-Event auf die Beine zu stellen, sondern auch die Kreativität, Arbeitsmoral und Leidenschaft für das teilt, was wir tun und wie wir dieses ganz besondere Publikum dieses Jahr unterhalten wollen«, sagt Bob Becker, Van Wagners Executive Vice President. Ryan Kehn, Creative Director bei Van Wagner, stimmt dem zu. »Jedes Jahr bei dieser Veranstaltung versuchen wir, an die Grenzen zu gehen und dem Publikum etwas zu zeigen, was es noch nie gesehen hat, und dieses Jahr ist es nicht anders. Wir wissen, dass wir dem Ross-Team vertrauen können, wenn es darum geht, unsere Vision umzusetzen und ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das dem größten Spiel der Welt angemessen ist. Die Zuschauerzahl mag dieses Jahr kleiner sein, aber unsere Show ist nur größer geworden, und es gibt keinen anderen Partner, mit dem wir lieber zusammenarbeiten würden, um sie zum Leben zu erwecken.«

Kevin Cottam, Vice President of Sports & Live Events bei Ross, über die prestigeträchtige Produktion: »Es war ein hartes Jahr für alle in der Sport- und Live-Event-Branche, und ich hoffe, dass das diesjährige Spiel in Tampa ein erster zaghafter Schritt in Richtung Normalität war.«