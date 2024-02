Tragbarer Datensender von Sony

Sony präsentiert ein mobiles und kompaktes System zum Übertragen von Video- und Standbilddaten über 5G-Netzwerke. Claus Pfeifer stellt es im Video vor.

Daten vom Drehort oder vom Fotoshooting schnell und verlässlich übertragen: Mit dem neuen tragbaren Datentransmitters PDT-FP1 von Sony. Claus Pfeifer zeigt im Video, wie das geht.







Dieses drahtlose Kommunikationsgerät, das an eine Kamera angeschlossen wird, kommt in Situationen zum Einsatz, in denen es auf Schnelligkeit von der Bildaufnahme bis zur Auslieferung, Übertragung und Verteilung ankommt, wie etwa bei der Nachrichten- oder Eventfotografie und der Produktion von Rundfunkvideos. Es bietet eine schnelle, latenzarme und stabile mobile Datenkommunikation über 5G-Netzwerke in Außen- oder Innenbereichen, in denen keine Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist. im Vergleich zur Übertragung mit einem Smartphone oder einer anderen 5G-Hardware, bietet PDT-FP1 aus Herstellersicht etliche Vorteile:

Für die Datenübertragung profitiert das Gerät von einer Antennenstruktur, die eine Reihe von nationalen, internationalen und eigenständigen 5G-Netzen unterstützt. Es verfügt über ein 6,1-Zoll-OLED-Display und einen Lüfter, der einen stabilen Betrieb gewährleistet. Der PDT-FP1 ist mit einen HDMI-Eingang, einem LAN-Anschluss, einem USB-Typ-C-Anschluss sowie einem USB-Typ-C-Ladeanschluss ausgerüstet und lässt sich über ein Schraubloch an der Kamera befestigen.

Die Einsatzmöglichkeiten des PDT-FP1 sind dank seiner leistungsstarken Anschlussmöglichkeiten vielfältig:

Medienübertragung und -bereitstellung bei Verwendung des PDT-FP1 als Modem zur Übertragung von Medien an ein beliebiges FTP-Ziel. Es kann auch mit der App »Cloud for Enterprise« von Sony Creators verwendet werden, um Medien von kompatiblen Sony Kameras auf das PDT-FP1 zu übertragen und dann mit sicheren, robusten und zuverlässigen Übertragungsmechanismen auf Sony Cloud-Dienste wie Ci Media Cloud und C3 Portal hochzuladen. Das macht Prozesse effizienter und einfacher: Content lässt sich anzeigen und hochladen, während die Kamera verpackt oder in Gebrauch ist.



Live-Streaming von jeder angeschlossenen Kamera über RTMP. Für die Videodistribution ermöglicht der PDT-FP1 einen direkten Stream von einer kompatiblen Kamera zu einem YouTube-Kanal über USB-basiertes Streaming und stabile drahtlose 5G-Netzwerke, wodurch Betreiber keinen Einschränkungen aufgrund von Aufnahme- oder Ausgabestandorten ausgesetzt sind.

von jeder angeschlossenen Kamera über RTMP. Für die Videodistribution ermöglicht der PDT-FP1 einen direkten Stream von einer kompatiblen Kamera zu einem YouTube-Kanal über USB-basiertes Streaming und stabile drahtlose 5G-Netzwerke, wodurch Betreiber keinen Einschränkungen aufgrund von Aufnahme- oder Ausgabestandorten ausgesetzt sind. Netzwerküberwachung: Mit der speziellen App Network Visualiser können Nutzer den Zustand des Netzwerks und der Kommunikation während der Aufnahme visualisieren und so sicherstellen, dass die Inhalte auch tatsächlich an den Bestimmungsort übermittelt werden.

Hauptmerkmale

1. Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz

Mit einer einzigartigen Antennenstruktur, die die Kommunikation optimiert, unterstützt das PDT- FP1 eine breite Palette von Bändern, wie etwa nationale und internationale 5G-Sub6/mm- Wellen, 5G-Standalone-Netze und lokale 5G-Netze, und ermöglicht so eine Hochgeschwindigkeits-Kommunikation mit geringer Latenzzeit.

Neben einer physischen Nano-SIM-Karte zum Einstecken unterstützt das PDT-FP1 auch eine eSIM für Dual-SIM-Funktionalität. Es ist auch möglich, automatisch eine Leitung auszuwählen, die je nach den Netzbedingungen einfach zu verbinden ist und die SIM-Karte zur Datenübertragung zu wechseln.

2. Kühlgebläse und Kanalstruktur für stabile kontinuierliche Kommunikation

Ein neu entwickelter Lüfter verhindert Wärmeverluste selbst in Umgebungen mit bis zu 40 Grad. Darüber hinaus verfügt das PDT-FP1 trotz seines schlanken Gehäuses über eine kanalisierte Struktur, die die interne Wärme effizient ableitet und eine stabile und kontinuierliche Kommunikation unterstützt.Verschiedene Betriebsmodi, Auto, Kühlpriorität und Geräuschpriorität, können ausgewählt werden, um sich optimal an die jeweilige Standortumgebung anzupassen.

3. Einfacher Datentransfer-Workflow durch Verknüpfung mit Sony-Kameras

Die Einstellung »Verkabelte Kameraverbindung« vereinfacht und verkürzt die Einrichtungszeit.

Das 6,1-Zoll-OLED-Display kann gleichzeitig die Kommunikationsqualität und den Status der Dateiübertragung anzeigen. Der Übertragungsstatus lasst sich während der Aufnahme überwachen, um keine entscheidende Aufnahmemöglichkeit zu verpassen.

Das PDT-FP1 ist mit einem LAN-Anschluss, einem USB Typ-C-Anschluss und einem HDMI Typ-A- Anschluss als Anschluss für Kameras ausgestattet. Darüber hinaus kann das PDT-FP1 mit dem Typ-C-Ladeanschluss und einer externen Stromquelle gleichzeitig zum Streamen und Übertragen von Daten verwendet werden.

Die Geräteform ist als Kamerabegleiter konzipiert und verfügt neben einem Schraubloch zur Befestigung von Kamera und Stativ auch über ein Gurtloch zur Anbringung von Kabelbefestigungszubehör.

Der integrierte Speicher von 8 GB (RAM)/256 GB (ROM) und die MicroSDXC-Unterstützung von bis zu 1 TB ermöglichen die Hochgeschwindigkeits-verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Das PDT-FP1 wird in ausgewählten europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, ab Mai 2024 für ca. 1.300 Euro erhältlich sein.