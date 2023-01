Trinnov: neue Kino-Sound-Technologie

Trinnov stellt eine neue (Heim)-Kino-Sound-Technologie vor und zeigt sie in einem 13.16.6-Kanal-Heimkinosystem bei der ISE 2023.

Eine völlig neue Sound-Technologie stellt der französische Audioexperte Trinnov vor: Dabei soll es sich um eine bahnbrechende, akustische Verarbeitungstechnologie handeln, die auf jahrelanger Forschung basiert. In Zusammenarbeit mit Krix, Sony und Officina Acustica wird dieses neue digitale System zur Steuerung des Klangfeldes erstmals in einem aktiven 13.16.6-Kanal-Heimkinosystem bei der ISE 2023 vorgestellt, die vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 in Barcelona stattfindet. Mit der neuen Technologie sei es möglich, »den Raum verschwinden zu lassen, als gebe es keine Wände«, umschreibt Trinnov das neue Sound-Erlebnis.

»Im Jahr 2023 feiern wir offiziell unser 20-jähriges Bestehen als Unternehmen. Das war eine unglaubliche Reise — und wir sind stolz darauf, das stilvoll zu feiern, indem wir eine weitere bahnbrechende Technologie vorstellen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Entwicklung und wird unsere Alleinstellung und Führungsrolle in den kommenden Jahren weiter stärken«, sagt Arnaud Laborie, Mitbegründer und CEO von Trinnov.

Seit mehr als 15 Jahren ist der Optimizer von Trinnov von den anspruchsvollsten Experten in den verschiedensten Märkten, von Studios bis hin zu kommerziellen Kinos und Heimkinos, als System für Lautsprecher- und Raumoptimierungstechnologie anerkannt. Die Aufgabe des Optimizers ist es, die Klangwiedergabe jedes Lautsprechers in jeder beliebigen akustischen Umgebung zu verbessern. Mit einer Weiterentwicklung und Ergänzung des Optimizers stützen wir uns nun noch stärker auf die grundlegenden Aspekte der Akustik und Physik, erklärt das Unternehmen.

In seiner ersten Ausbaustufe verwendet ein neuer Algorithmus für die Optimizer von Trinnov Subwoofer-Arrays und eine ausgeklügeltes Processing, um die Akustik des gesamten Raums zu kontrollieren, Trinnov spricht von »aktiver Akustik«.

»Wir haben vor mehr als 6 Jahren mit der Forschung an dieser sehr ehrgeizigen Technologie begonnen. Bei der ISE werden wir sie in einer kompromisslosen Umgebung demonstrieren und dabei die höchstmögliche Leistung erbringen, die man von Trinnov erwarten kann. Obwohl die Technologie voll funktionsfähig ist, werden wir sie zunächst selektiv auf der Grundlage spezifischer Projekte einführen, bevor wir die fertige Software als kostenloses Upgrade für Besitzer von Altitude16 und Altitude32 anbieten. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir glauben, dass diese neue Technologie das Potenzial hat, das Heimkino-Design neu zu definieren. Sie könnte durchaus einen neuen Standard setzen und die heutigen Best Practices ersetzen«, fügt Laborie hinzu.

»Traditionell wird die Wiedergabe niedriger Frequenzen durch eine Modalanalyse behandelt, bei der die Resonanzen im Frequenzbereich identifiziert werden. Durch unsere umfassende Forschung und unser einzigartiges Fachwissen im Bereich der 3D-Akustik schlagen wir etwas anderes vor. Unser disruptiver Ansatz zielt darauf ab, das Verhalten des Raums in all seinen Dimensionen — Zeit, Frequenz und die drei Dimensionen des Raums — vollständig zu verstehen und zu kontrollieren, so dass Resonanzen fast vollständig und ohne Artefakte entfernt werden. Die ursprüngliche Wellenfront, die von den Subwoofern erzeugt wird, breitet sich unverfälscht und rein im Raum aus, als gäbe es keine Wände«, erklärt Arnaud Laborie.

Trinnov führt aus, dass man, um solche Ergebnisse zu erzielen und eine optimale Leistung anzustreben, einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt werden müsse, bei dem jeder Aspekt des Systemdesigns verstanden und sorgfältig berücksichtigt wird.

»Jeder Akustikfreund wird uns zustimmen, dass man eine gute Raumakustik braucht, um den maximalen Nutzen aus einer Technologie wie dem Optimizer zu ziehen. Auch unsere 3D-Loudspeaker-Remapping-Technologie erfordert eine vernünftige Lautsprecheraufstellung, um ihre volle Leistung zu entfalten. Bei unserer neuen Technologie ist das nicht anders. Während sie in den meisten Fällen zu bemerkenswerten Verbesserungen führt, wird das Ergebnis mit einer richtigen Subwoofer-Implementierung wirklich beispiellos sein.«

Demo bei der ISE

Trinnov will seine neue Technologie in einer kompromisslosen Umgebung demonstrieren und hat hierfür mit einigen wichtigen Partnern zusammengearbeitet, allen voran mit dem langjährigen und vertrauten Partner Officina Acustica.

Maurizio Conti und Peter Aylett haben hierfür einen beeindruckenden Raum mit 18 Sitzen, verteilt auf drei Reihen, entworfen. Die exzellente Akustik und das exquisite Design, für die Officina Acustica bekannt ist, werden demnach nicht enttäuschen und ermöglichen maximale Leistung auf allen Ebenen und in Kombination mit der neuen Technologie von Trinnov auf allen Plätzen.

Alle Lautsprecher und Subwoofer werden vom australischen Hersteller Krix geliefert.

Die Bildschirmkanäle bestehen dabei aus den MX-40 LCR-Modulen von Krix. Diese 3-Wege-Lautsprecher mit Bi-Amping verfügen über das patentierte Horndesign von Krix, das eine gleichmäßige, konstante Abstrahlcharakteristik, einen verbesserten Frequenzgang und extrem geringe Verzerrungen bietet.

Der vielseitigste Surround-Lautsprecher von Krix, der Hyperphonix 45, wird in sechzehn Surround- und Overhead-Positionen im Raum eingesetzt, um die Zuschauer mitten ins Geschehen zu bringen.

Das Double Bass Array besteht aus sechzehn Krix Cyclonix 18″ Subwoofern — acht an der Vorderseite des Raumes und acht an der Rückseite. Die enorme Leistung, gepaart mit der neuesten Technologie von Trinnov, sorgt für ein einzigartiges und intensives Erlebnis.

Das gesamte System wird von vier Amplitude16-Leistungsverstärkern von Trinnov angetrieben, die ihre volle Leistung, Fähigkeit und Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Die Surround- und Overhead-Lautsprecher werden alle mit Single-Ended-Kanälen betrieben, während die Bildschirmkanäle und Subwoofer alle gebrückt sind.

An der Videofront verwendet das System das Flaggschiff GTZ-380 von Sony mit 10.000 Lumen, um eine 5,8 m breite Leinwand zu beleuchten. Der VPL-GTZ380 ist der modernste kompakte 4K-Laserprojektor der Welt. Der von Sony entwickelte und produzierte Projektor ist mit nativen SXRD 4K-Panels ausgestattet und kann den gesamten DCI-P3-Farbraum ohne Helligkeitsverlust wiedergeben. Die 10.000 Lumen, die der „Raptor“ liefert, werden durch eine duale Laserlichtquelle erreicht, die blaue und rote Laser kombiniert.

Außerdem komplettieren Geräte von MadVR, Screen Research, Zappiti, Kordz und Surgex die Vervollständigung die Liste für diese Demonstration verwendeten Geräte.